至今仍沒看透人民失望原因 他6字預言民進黨未來

圖為總統蔡英文。(中時資料照)

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中時電子報
／綜合報導

行政院長賴清德與總統府秘書長陳菊原為九合一大敗請辭，經過總統蔡英文懇談慰留，兩人都決定留任，維持府院鐵三角，穩定選後政局。對此，國民黨草協聯盟發言人李正皓認為，這表示民進黨內部對於此次大敗定調為：「不是施政無方，而是對敵人不夠狠」。他直言未來的民進黨「只會更狠、更快」，顯然民進黨至今仍沒有看透人民對民進黨真正失望的原因。

九合一選舉大敗，蔡總統當晚宣布辭去黨主席，賴清德與陳菊也分別請辭。不過昨天賴清德召開記者會指出，跟蔡總統討論後決定留下來繼續努力，希望行政院政務推動不至於中斷，也協助穩定政局。賴清德開完記者會後不久，總統府也對外宣布，蔡總統考量國家政局穩定與各項重大政策的持續推動，陳菊懇談，再三慰留，陳菊決定留任，全力襄助總統在擴大社會對話以及各項革新工作上的努力。

對此，李正皓在臉書發文指出，陳菊、賴清德請辭均被慰留，可預見的是未來蔡英文將實質被新潮流綁架，未來台灣將更偏向內閣制，而民進黨在新潮流的操盤下，對於國民黨的攻勢只會更快、更狠。

李正皓認為，當蔡英文請辭黨主席而陳菊、賴清德被慰留成定局後，也表示了民進黨內部對於此次大敗定調為，「不是施政無方，而是對敵人不夠狠」。他說未來的民進黨，只會更狠、更快，但顯然民進黨至今仍沒有看透人民對民進黨真正失望的原因。

(中時電子報)

文章來源：李正皓臉書

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