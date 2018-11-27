為什麼綠營這麼害怕館長？ 宅神這樣分析超中肯

2018年11月27日 10:16 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

選舉結果出爐，南北2位網紅候選人都當選市長，不論韓國瑜或柯文哲全都上過館長陳之漢的節目。後來有媒體問宅神朱學恒，網軍對選舉到底有何影響？朱學恒說，他對綠營為何這麼害怕館長覺得奇怪，甚至怕到沒人敢上他的節目？他不解，難道政治人物被逼問會死嗎？

這次選舉綠營兵敗如山倒，朱學恒在臉書上分析，民進黨的慘敗，不是機器人跟中共造成的，而是台灣網路使用者看法直接導致此結果。他指出，綠營自己放棄票源，怪不得人，老是把責任怪給中共，那你中選會蠢，促轉會蠢，文青蠢，吳音寧菜都賣不好，側翼粉絲團窮凶惡極都怪中共囉？最後他罵了一句，「北七」當結語。

朱學恒在他接受媒體專訪的影片中，提到綠營為何這麼害怕館長的闗鍵。他指出，雖然館長常被綠營罵他是下里巴人，只會滿口髒話、每天捐錢，就是一個陸戰隊退下來的肌肉棒子，但是就是有很多人愛看。難道下里巴人、中下階不是一人一票？既然是一人一票，為什麼綠營沒有一個人敢去上陳之漢的節目？

朱學恒說，陳之漢其實也有邀陳其邁上節目，但他不敢去，因為陳其邁以為這是一個敵性環境，但什麼時候競選不進敵營拜票，什麼時候不進中下層裡面拜票？現在這種狀況是，綠營有所罣礙，藍營是窮到脫褲子，對窮到脫褲子的團隊來說，去哪裡都可以，也去哪裡都加分，只要你的產品ok，可是綠營有所罣礙是，我執政吔，好歹我也是響噹噹的醫生或是文青，我沒辦法跟你對話，你一直丟髒話我受不了，這就產生了一個裂解。

朱學恒提到，中下階層也是一票，你只為討好文青覺青，但他們不是一個很完整的文化圈，你要找到管道，還要敢去才行，而一旦你敢去，表現好才行。

朱學恒認為，現在執政黨或選情專家都杯弓蛇影，覺得到處都是敵人的關係，把對他們的負 評打成機器人或是境外水軍，就會搞錯一件事情，以為自己是完美無缺，獲得人民信任，人民覺得自己做得好棒棒，那可能會搞錯，那些499吃到飽的阿伯或阿桑，他們看到那影片在LINE群族傳給他的朋友，這才是此次動搖國本的力量。

(中時電子報)