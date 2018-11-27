影》要開始了！韓國瑜當選《相聲瓦舍》兌現百場承諾

影》要開始了！韓國瑜當選《相聲瓦舍》兌現百場承諾
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中時電子報
／綜合報導
相聲瓦舍團長馮翊綱錄影說明百場表演承諾。（圖／本報系資料照片（圖右）、取材自相聲瓦舍臉書）
馮翊綱錄影說明百場表演承諾。（圖／取材自相聲瓦舍臉書）

相聲劇團《相聲瓦舍》團長馮翊綱上月許53歲生日願望，表示韓國瑜當選高雄市長「《相聲瓦舍》就遷回高雄，要在左營舊城內外的鄰居，讓他們免費看戲100場」，而韓國瑜當選後，馮翊綱也錄影並發文：「馮杯杯100場兌現承諾！」

馮翊綱上月過生日時錄影許願，並公開力挺韓國瑜，馮翊綱強調，韓國瑜當選，《相聲瓦舍》就在高雄設置第二辦公室，並加強在高雄舉辦各種活動，包括說相聲、說故事、演講、座談，盡量讓市民免費參加，在韓「8年任內」努力去做100場。

選舉結果出爐後，馮翊綱昨（26日）在臉書PO影片並發文：「馮杯杯100場兌現承諾！」馮翊綱說：「我開出的支票100場要兌現」，強調世間沒有白吃的午餐「我之前說的是，在高雄舉辦各種活動，包括說相聲、說故事、演講、座談，市民免費參加，在韓國瑜的『8年任內』我努力做到100場」。

馮翊綱強調：「我從來都沒有說我是義演」，呼籲不要以訛傳訛，並指出：「高雄市民有100場免費活動可以參加，總要有人出錢幫忙辦，我現在不排斥任何人來幫助我、幫忙我，時候到了你要幫忙的，現在趕快站出來吧，陸陸續續有許多朋友已經在聯絡了。」

馮翊綱說：「風風火火，100場就要開始了」，提到沒有把票投給韓國瑜的人，馮翊綱說：「歡迎入場，不要客氣，通通歡迎」。

(中時電子報)

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