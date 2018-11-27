貿易戰延燒 陸駐美大使警告：全球市場恐分裂

2018年11月27日 10:34 中時電子報 吳映璠

美中貿易戰持續影響全球，美國總統川普26日放話，稱本周川習會若協商不成功，不排除再對陸加徵關稅。中國大陸駐美大使崔天凱同日接受華爾街日報（The Wall Street Journal）專訪，表示中美貿易戰若持續下去，全球市場恐怕會分崩離析，十年前全球金融海嘯也可能再次上演。

崔天凱指出，過去幾十年中，世界貿易組織（WTO）成立，全球市場真正實現了全球化發展，但如果任由目前的事態發展下去，不僅僅是陸美之間，也包括美國與他國間的情勢，全球化市場可能面臨分崩離析，即便目前美國經濟狀況佳，但也不能排除情況惡化的話，會再次上演十年前金融海嘯危機，崔天凱表示，他無法確定屆時國際間是否還願意採取開放態度，採取國際間的政策協調及刺激經濟政策。

他認為中美作為世界兩大經濟體，必須共同承擔全球經濟增長的責任，必須在全球經濟及金融問題上展現信心。不過當被問及美國企業在中國大陸的阻礙及抱怨增多時，崔天凱則說明是因為大陸市場的競爭更加激烈了，更強調北京方面重視知識產權，更有規範相關法律，同時也禁止技術轉讓。

這樣的說法卻遭到反駁，華爾街日報提到美國企業的確受到陸方施壓而轉讓技術，崔天凱則辯駁陸方有意以法律保障美國企業，不過美企卻不向陸方提出證據，反倒向美政府抱怨。他同時強調，部分技術轉讓案例並不是強制性的，而是「技術換市場」，這是規範在商業合約中的，如果其中一方不滿，大可一走了之。

他也提到美企與他國企業競爭也相當激烈，如果美企不將技術提供給位在大陸的生產鏈及銷售鏈，就有可能將市場拱手讓人，這種技術轉讓是迫於市場競爭，而非陸方施壓。

面對周末即將登場的習川會，崔天凱表示距離川普上次訪中剛好屆滿一年，此時正好可回顧北京會晤以來的雙邊關係進展，也希望這次會面能在許多方面取得進展。

他表示貿易談判應展現善意，立場須「清楚一致」，更暗諷川普發言絲毫沒有給人「相互尊重和公平的感覺」。

(中時電子報)