台南鳥友大集合 鬥陣找水雉

每年冬天菱角採收後，一年一度的水雉大調查就會登場。（官田水雉生態教育園區提供）

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台南一年一度的水雉大調查，即將在12月2日登場。每年入冬菱角採收完，官田水雉生態教育園區就會號召鳥友一起來數鳥，調查水雉的族群量。

官田水雉生態教育園區自2015年開始與農委會合作，將較為單純的冬季調查發展為公民科學的調查模式，讓有興趣的社會大眾也能參與。而去年調查結果也發現，水雉數量逐漸增加，從2016年的1272隻成長到1478隻。

官田水雉生態教育園區主任李文珍表示，官田地區是一期稻作一期菱角，12月菱角枯萎，也是水雉繁殖期後聚群在一起的時期，這時候調查，可以知道水雉今年的繁殖狀況。因為冬季的水雉沒有領域性，往往成群出現在有食物的區域，因此需要許多志工及鳥友協助，在同一天完成調查。

菱角採收後，農民會將水放掉，因菱角田較泥濘不適合翻耕機翻耕，農民會採行直播法撒入稻種，農民會浸泡加保扶來防止稻種被野鳥吃掉，造成鳥類大量死亡。李文珍說，數鳥時如果有機會碰到農民，也會跟農民溝通，推廣風扇驅鳥裝置，希望農民不要將稻種浸泡加保扶，讓土地健康與安全，同時達到人鳥能和諧共存。

12月2日園區照例也會請調查員吃風味餐，請鄰近的社區幫忙，以在地食材做成雞屎藤稞、月桃葉黑米粽等特色美食，順便推廣食農教育與環境教育。

(中時 )

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