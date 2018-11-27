孟庭葦前夫貼收據大爆料 自嘲：被她用錢折磨得像條狗

張志鵬爆料前妻強逼他簽字離婚，把房產、財產遭其榨乾。(中時資料照片)

友善列印
中時電子報

玉女紅星孟庭葦日前遭《一路向西》性感女星張暖雅爆料出軌戀上小12歲女助理，前夫張志鵬事後也po文為此事背書，還說當年是遭前妻逼迫簽字離婚，而孟庭葦的工作室事後發文澄清，反咬張志鵬離婚6年來，以恐嚇、威脅、哀求等方式要求孟庭葦復婚，甚至跟她借錢周轉，對於不實指控將採法律途徑捍衛個人權益，而昨張志鵬又出招，公開多項紙本證據，嘆遭前妻「用錢折磨得像條狗」。

張志鵬在微博貼出證據再轟孟庭葦。(翻攝自張志鵬ccp)

張志鵬又出招，昨在微博公布付款收據、離婚協議書、存摺等照片，痛訴自己在跟孟庭葦結婚前，是個擁有一家資本額高達2800萬的企業老闆，而從兩人交往開始，他基於自己有傳統大男人性格，因此堅持婚後一間扛起養家重擔，業將錢交給太太管理，「所有一切支出轉成由我負擔!包括養她家」。

張志鵬自述「結婚就是打算在一起一輩子，所以完全信任枕邊人！無私的奉獻與信任」，表示因為孟庭葦沒有安全感，加上岳母成日敲邊鼓，因此他所有房產都登記在孟庭葦名下，連裝潢都自己買單，沒想到前妻出軌離婚，「她做錯我還得給贍養費！至於小孩的費用，除了陸續學費才藝費，我也曾一次性匯了10萬教育金！我還替他們母子買了很多年的保險」。

張志鵬直指孟庭葦出軌導致離婚，結束時也不能好聚好散，爆料前妻逼他簽下條件不利的離婚協議書，「要走一切，她成了億萬富翁！我落的身無分文！」，甚至揹了黑鍋，外遇、家暴、吃軟飯等負面標籤上身，讓張志鵬大嘆：「努力了大半輩子，不僅得從頭再來，我好好一個大男人，這六年也給她用錢折磨的像條狗」，而對於張志鵬的「指證歷歷」，孟庭葦所屬唱片公司簡單回應「謠言止於智者」，如今此事交由律師處理，盼法律還給孟庭葦一個清白。

(中時電子報)

影》要開始了！韓國瑜當選《相聲… 張安琪、呂欣晏內衣展演 身經百…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。