孟庭葦前夫貼收據大爆料 自嘲：被她用錢折磨得像條狗

2018年11月27日 10:39 中時電子報 吳品瑤

玉女紅星孟庭葦日前遭《一路向西》性感女星張暖雅爆料出軌戀上小12歲女助理，前夫張志鵬事後也po文為此事背書，還說當年是遭前妻逼迫簽字離婚，而孟庭葦的工作室事後發文澄清，反咬張志鵬離婚6年來，以恐嚇、威脅、哀求等方式要求孟庭葦復婚，甚至跟她借錢周轉，對於不實指控將採法律途徑捍衛個人權益，而昨張志鵬又出招，公開多項紙本證據，嘆遭前妻「用錢折磨得像條狗」。

張志鵬在微博貼出證據再轟孟庭葦。(翻攝自張志鵬ccp)

張志鵬又出招，昨在微博公布付款收據、離婚協議書、存摺等照片，痛訴自己在跟孟庭葦結婚前，是個擁有一家資本額高達2800萬的企業老闆，而從兩人交往開始，他基於自己有傳統大男人性格，因此堅持婚後一間扛起養家重擔，業將錢交給太太管理，「所有一切支出轉成由我負擔!包括養她家」。

張志鵬自述「結婚就是打算在一起一輩子，所以完全信任枕邊人！無私的奉獻與信任」，表示因為孟庭葦沒有安全感，加上岳母成日敲邊鼓，因此他所有房產都登記在孟庭葦名下，連裝潢都自己買單，沒想到前妻出軌離婚，「她做錯我還得給贍養費！至於小孩的費用，除了陸續學費才藝費，我也曾一次性匯了10萬教育金！我還替他們母子買了很多年的保險」。

張志鵬直指孟庭葦出軌導致離婚，結束時也不能好聚好散，爆料前妻逼他簽下條件不利的離婚協議書，「要走一切，她成了億萬富翁！我落的身無分文！」，甚至揹了黑鍋，外遇、家暴、吃軟飯等負面標籤上身，讓張志鵬大嘆：「努力了大半輩子，不僅得從頭再來，我好好一個大男人，這六年也給她用錢折磨的像條狗」，而對於張志鵬的「指證歷歷」，孟庭葦所屬唱片公司簡單回應「謠言止於智者」，如今此事交由律師處理，盼法律還給孟庭葦一個清白。

(中時電子報)