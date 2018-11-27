三蘆站神王威元 謝票不停歇

2018年11月27日 10:53 中時電子報 綜合報導

從民調岌岌可危的市議員候選人，搖身一變成為三重蘆洲選區第一高票的市議員當選人王威元，選舉期間站街頭、站橋頭連續三百多天不停歇，選後繼續站路口謝票，展現十足誠意。

圖片來源：王威元 提供

新北市議員當選人王威元，從決定參選時，因知名度不夠連續三百多天在橋頭在路口亦或是捷運站口，向路人及上班族打招呼拜票，無論晴天雨天、夏天冬天不停歇，就這樣一票一票的站到了，令人意外的是，選後竟然持續站路口謝票，看直播的網友表示:「三重站神」、「下次會投給您，認真沒錯，看到直播，還有捷運看到本人，笑容認真」、「真的沒投錯人，從開始到最後，秉持自己信念，選後還願意站出來感謝大家，你是第一人，雖然我不認識你，但我願意支持你。恭喜王議員」感動了許多支持者。

王威元粉絲團寫著:

再多言語比不上親自向您道謝。

威元在路口讓您認識，威元在橋頭取得您信任。

每一天都為了讓您看見我的努力，親自為上班的您打招呼與鼓勵。

選後這週，威元依舊在街頭在路口，證明，威元會為了您的託付當個好議員。

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我們即將改變您我一起生活的都市，謝謝您願意給威元這樣的機會

11/26 台北橋、11/27 忠孝橋、11/28 重陽橋引道、11/29 國道路、11/30 蘆洲捷運站。三重蘆洲選區的支持者，選後連續五天還能看見王威元本人與各位謝票，這樣的表現，選前選後表裡如一的政治人物實屬難能可貴。

(中時電子報)