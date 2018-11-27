網球》年輕人閃邊！三球王第7度壟斷男網

2018年11月27日 11:02 中時電子報 盧品青

納達爾因受傷而在年終排名第2。（美聯社資料照）

37歲的費德勒仍是年終世界第3。（美聯社資料照）

ATP年終排名出爐，喬柯維奇(Novak Djokovic)、納達爾(Rafael Nadal)、費德勒(Roger Federer)依然佔據世界前3名，這是他們第7度聯手打爆所有後輩，宰制男子網壇。事實上今年他們3個還把球王寶座都輪流坐了一遍，這是前所未見的事。

今年的四大滿貫賽也被這3人瓜分了，喬柯維奇摘下溫網與美網，費德勒拿走澳網，納達爾守住法網。即使傷痛不斷，喬帥依然連續700週維持在世界前100名，納德爾達到815週，費德勒更是支撐了999週(還未中斷)，令人懷疑他們都不會老的嗎？

昔日男網四天王唯一不見人影的是英國爵士莫瑞(Andy Murray)，他排名大起大落，年終跌到260，雖然才31歲，但臀傷陰影隨時可能終結他的職業生涯。莫瑞寄望於明年東山再起，但他與另外3人差距愈來愈大，四天王已經變成三本柱了。

德國小將祖維瑞夫(Alexander Zverev)卡位到第4名，他年終賽接連打敗費德勒與喬柯維奇，雖然戰績還完全不能比，但已有人看好他是未來的另一位天王。WTA則由哈麗普(Simona Halep)達成年終球后2連霸。

(中時電子報)