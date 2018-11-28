灣里羊肉店1甲子 第三代接手發揚「爺爺的味道」

預發》在南區灣里的「咩」羊肉爐，清燉口感凸顯羊肉與湯頭的鮮美。（程炳璋攝）

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台南市南區灣里羊肉店在地經營1甲子，10年前由第3代林英輝接手，推出羊肉爐，湯頭清爽滋味足，被形容是「羊肉界的愛馬仕」，林英輝將店名改為「咩」經營品牌形象，但強調極力留住的是「爺爺的味道」。

「咩」羊肉店前身為灣里羊肉店，創始人是葉丁進（綽號羊泉），早期的灣里部落有不少人養羊野放，葉丁進就是其中之一，他白天開店賣冰棒，晚上改賣起炒羊肉。

葉丁進的羊肉料理不放中藥材，用大塊帶皮的羊肉清燉熬湯，他對採用的羊肉有信心，用清燉方式的才能凸顯湯頭的鮮甜。

葉丁進傳下的羊肉處理方式讓後代有所依據，從選羊、去骨、去油、去膜、斷筋、切片、熬湯到料理共有8道工法，可以去除腥羶味。保留羊鮮味。

32歲的林英輝10年前逐步接手家業，他說，全台灣的羊肉店業者的羊肉來源有9成來自進口綿羊肉，但爺爺店內羊肉卻另採用國產山羊種（有養羊協會認證），口味立分高下。

林英輝用心在傳承家業，他去年參加一場國產羊肉創業料理比賽，在100多人參賽中拿下全台冠軍。提倡職人精神，每天凌晨3時到高雄岡山屠宰場採買羊肉，日復一日作料理，為的是「留下爺爺的那種味道」。

「咩」羊肉爐內主要就是羊肉與高麗菜，鮮嫩的羊肉口感被美食部落客形容為「羊肉界的愛馬仕」，喝下清甜的湯頭，可以感受到在鮮美滋味在口中擴散。

店名：咩

地址：台南市南區興南街36號

電話：06-2960764

營業時間：上午11時至下午9時

公休：周四

價格：2-3人份羊肉爐850元。

(中時 )

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