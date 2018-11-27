台北》丁守中沒守住「連勝文防線」連勝文：這次又要怪誰？

2018年11月27日 11:06 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

年底縣市長選戰，台北市長選舉歷經10.5小時的馬拉松開票過程，台北市長柯文哲以三千多票些微差距打敗國民黨的丁守中。但因為開票過程中的爭議，讓丁守中提出選舉無效之訴。國民黨中央委員連勝文認為這次選舉亂象，的確有影響選情，不過比起選舉結果，國民黨要注意的是青年選票的流失，上次選戰國民黨怪他，那麼這次又要怪誰？

連勝文於臉書發文表示，這次選戰，不像上次，沒有太陽花這種全國性政治海嘯，沒有十二年國教的爭議，也沒在選前二個月發生食安風暴，綠營又分裂，大環境對比上次，對國民黨太有利了，所以若沒有中選會來亂，台北市應該會翻盤!

但國民黨所「不願面對的真相」，就是在這麼有利的環境下，國民黨在台北市長總得票依然是少數，即便他上次得票約61萬票，但國民黨得票還是少數，也就是說台北的板塊早就不是藍大於綠了！

連勝文認為關鍵在於台北市青年選票的流失，至今不見回流！這個嚴重的問題，在上次選舉，國民黨是把責任全推到他身上，好像太陽花是他造成的，不知道這一次又想怪誰？

難道就是柯文哲是網紅，擅長用網路工具美化自己無能的真面目，這沒錯；但這只是單一面向，也無法解釋為何國民黨青壯派的議員在各地反而幾乎都是前三名？

年輕人為何對國民黨無感，但卻願意給國民黨青壯派機會？除了國民黨整體給人老派的形象，最重要的是，不知道國民黨是否曾用科學的方法，真正去分析與了解台灣青年的問題？只用幾個樣板人物，再辦一堆只有自己人會參加的活動，就天真的覺得年輕選票會回流？

2014年後，國民黨痛定思痛，花了很多時間去參與青年事務，他們發現到，台灣青年的問題不只是經濟問題，更是嚴重的社會問題，而且藍綠兩黨都無法迅速解決！但柯文哲臉皮夠厚，他知道自己幫不了年輕人，台北甚至在六都中青年失業率最高，乾脆就直接用行政資源去綁年輕族群KOL（Key Opinion Leader ），再開直播耍瞎討年輕人歡心，或直接陪你玩電音趴！但年輕人為何會買單，這才是國民黨真正要了解的事！

連勝文認為國民黨現在要趕快做的，就是至少不要再讓年輕人覺得國民黨是古董了！韓國瑜已經證明了，改變不是不可能的！

(中時電子報)