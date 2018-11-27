杏鮑菇海運技術新突破 不長菌絲、保彈性

2018年11月27日 11:30 中時 游昇俯

經農試所新外銷包裝技術處理，杏鮑菇蕈傘不長菌絲，且蕈柄維持彈性，外觀品質良好。（農試所提供）

為拓展杏鮑菇外銷市場，農委會農業試驗所研發外銷包裝技術，可將杏鮑菇海運25日後，逾3分之一的損耗率，降至一成以下（8.3%），讓農產品保持新鮮度，增加商品價值。

台灣杏鮑菇目前定期外銷香港、新加坡等地區，為拓展新市場如澳洲市場，亟需突破長期海運貯運20至25天的限制。

農試所表示，以目前海運香港的方法，模擬海運25日後，再以18度C放置3日模擬櫥架販賣狀況，杏鮑菇蕈傘會長出新菌絲，讓人誤以為是長霉，外觀劣化，且蕈柄軟化，失去彈性及口感，商品損耗率高達37.5%。

故農試所改善現行保鮮方式，透過優選品質良好之杏鮑菇，以黑底硬盤包裝，每盒約200克，並以保鮮膜繞封，每12盒以塑膠袋打包密封、裝入紙箱，經預冷，再裝櫃出口，在此作業模式下，對杏鮑菇的貯運保鮮有良好效果。

農試所指出，比較改善前後兩種貯運方式，同樣在以0.2度C貯運25日，再於18度C放置3日模擬櫥架販售，現行外銷包裝杏鮑菇蕈傘長新菌絲達37.5%，蕈柄也有12.5%，使產品失去商品價值，運用農試所新技術，蕈傘長新菌絲降為8.3%，蕈柄長新菌絲則降為0%。

並且，現行包裝蕈柄硬度為26.0，運用新保鮮技術者硬度則為34.9；現行包裝處理下，異味程度為25.0%，新技術處理則可降到8.5%，讓商品保鮮品質大為提升。

農試所說，菇蕈產品為國內具外銷潛力之農產品，透過新導入的保鮮處理與包裝技術，有助菇蕈產品在國內淡季時尋求外銷，拓展台灣農產品市場，為農民創造更多收益。

(中時 )