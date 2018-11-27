NBA》嗆帕總說笑 里歐納德：我是領袖

里歐納德(左)強調自己是球隊領袖，只是他表現的方式不同。(資料照/美聯社)

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中時電子報
／綜合報導

馬刺總教練帕波維奇（Gregg Popovich）日前表示，轉隊到暴龍的前子弟兵里歐納德（Kawhi Leonard）是一名優秀球員，但不是領袖之才，領導球隊從來就不是他的工作，對此里歐納德在美國時間周日回應這種說法很好笑，並堅持自己是領袖。

「我聽說這件事了，這些話在我聽來覺得很好笑，因為我不知道帕總談論的是不是去年。」里歐納德這麼告訴多倫多媒體，「但我猜當你不為他們效力了，他們就忘了你是如何領導球隊。除此之外，這些閒言閒語對我沒什麼大不了的，現在我和暴龍隊一起打拼，我就是專注在這個球季，而不是其他人的日子怎麼過。」

里歐納德並說，自己絕對是球隊領袖，只是他用不同的方式表現出來，「我是以身作則的。我每天勤奮練球，比賽時我帶著武裝的心態去面對挑戰、專心致志。一旦在場上比賽，會無法看透事情，大家會問我關於對抗的問題，或是我在場上發現了什麼，我會告訴他們：『到這裡、去那裡。』就是試著激勵隊友，你們懂我的意思嗎？」

「我嘗試提振隊友士氣，就這麼簡單，不會試著打擊任何人，只管拉他們一把。」里歐納德說道。

按照賽程安排，里歐納德預計在明年1月4日（台北時間）回到聖安東尼奧對壘前東家馬刺隊。

(中時電子報)

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