舉開放核食為例 段宜康：民進黨常常放棄認真勇敢推動政策

2018年11月27日 11:17 中時電子報 邱文秀

九合一大選，民進黨搶了菜攤丟了江山。民進黨立委段宜康在臉書檢討失敗關鍵因素是「我們常常放棄認真勇敢推動政策；面對阻力時，又太輕易退縮」，並舉「開放核食」和「勞基法修正案」為例。

九合一選舉落幕，民進黨執政縣市只剩六個，幾乎輸到脫褲。民進黨不分區立委段宜康在臉書說「謝謝台灣人民對我們的教訓」，這次選舉和公投的結果：是九二共識的勝利？是反對年金改革的勝利？是支持核電的勝利？是反婚姻平權的勝利？是反性平教育的勝利？

他問:「過去支持過民進黨的選民，要傳達的是這些訊息嗎？我不覺得如此。」他認為，「我們面對傾頹的支持度，不斷複製以前國民黨的過期特效藥：拼命開支票打建設牌。這帖特效藥救不了國民黨；怎麼會救得了民進黨？只有讓選民更厭惡吧！」

段宜康說，造成選戰結果的原因一定多而複雜。但有個「關鍵因素」是「我們常常放棄認真勇敢推動政策；面對阻力時，又太輕易退縮。」

段宜康舉例「例如當我們不想和中國，一起成為全世界僅存拒絕日本核災縣市食品的國家時；並沒有盡力向人民解釋和宣傳。勞基法修正案是另一個例子。想要面面周全，結果顧此失彼，讓勞資雙方都不滿。」

他說，面對壓力，才是檢驗真誠的關頭。當我們應該挺身作戰時；卻率先自戰場抽身。結果輸了戰役，也失去信任。段宜康最後說「我是民進黨執政的一份子，當然得共同承擔責任；我們的責任，就是趕快重整旗鼓。總不能只會和支持者一起怨天咒地；還是應該先著手找出病灶吧！」

(中時電子報)