這17種蔬果放冰箱保鮮 專家保證你會後悔

其實不是所有蔬果都可放冰箱，甚至有些還會因為低溫而加速腐壞。(達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導

台灣地處亞熱帶，天氣多炎熱，容易造成食物、蔬果腐敗，為怕食物壞掉，許多人習慣直接放冰箱儲存。但其實不是所有蔬果都可放冰箱，甚至有些還會加速腐壞，如番茄會在低溫中被終止成熟期程，茄子在低溫環境失去風味和口感，這些蔬果放入冰箱儲存，未必真能保鮮，有時會適得其反。

餐桌上的科學家《真食誠現》貼文指出，低溫對某些食物的保鮮的確有利，但有些食物特性卻會愈冰愈糟糕。以下列舉3種蔬果特性，有20種進入冰箱後壽命就會縮短的蔬果供大家參考，下次將蔬果送進冰箱，就不要不分青紅皂白全都往裡頭塞，當它是大型儲藏櫃。

一、蔬菜怕凍傷 無味又軟爛

青椒、黃瓜、紅蘿蔔宜存放在攝氏7-8度和10-12度，不過，放在冰箱時容易變黑、變軟、不脆口，失去原有的特殊風味。另外，番茄在低溫中會被終止成熟期程，也會讓番茄細胞壁受損，造成質地改變，表皮粗皺。同樣地，嬌嫩又敏感的茄子在低溫也會失去風味和口感。

二、熱帶水果置於室溫 催熟保香甜

如香蕉、荔枝、火龍果、芒果、龍眼、木瓜、紅毛丹等熱帶水果，適合存放於攝氏8度以上，但冰箱冷藏櫃中平均4-6度的低溫，容易讓這些水果凍傷，沒過幾天就會果皮凹陷、出現黑斑。至於西瓜也最好放在室溫，因室溫有助西瓜熟成，提高茄紅素等抗氧化成分，但已切片西瓜則要放入冰箱保存，避免細菌滋生。

三、冰箱濕度高 莖菜類易發霉

由於冰箱環境高濕度，易讓洋蔥、大蒜等變軟且發霉、發芽，失去辛辣爽脆的口感。另外，馬鈴薯尤懼怕濕氣和低溫，其所含澱粉會因此變質，失去鬆軟口感。還有些蔬果如蘋果、四季豆等也不需要放入冰箱冰。

(中時電子報)

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文章來源：真食誠現

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