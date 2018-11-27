新科議員被發布通緝隔天 馬上主動到案

2018年11月27日 11:58 中時 呂妍庭

嘉義縣議員當選人王焜玄27日在律師陳澤嘉陪同現身投案，並喊冤說清白的。（呂妍庭攝）

嘉義縣議員當選人王焜玄27日在律師陳澤嘉陪同現身投案，並喊冤說清白的。（呂妍庭攝）

嘉義縣議員當選人王焜玄涉嫌多起賄選案，遭檢方鎖定搜索後，還沒投票就神隱，因檢警找不到人，昨26日嘉義地檢署發布通緝，今27日上午王焜玄在律師陪同下，主動到地檢署投案，喊冤他沒有落跑搞失蹤，強調他是清白的，被檢舉是對手抹黑，面對檢調大動作發布訊息，疑似未審先判，王不滿說「我不服」。

王焜玄上午在律師陳澤嘉陪同下，到地檢署投案，王焜玄說，第6選區競爭激烈，13搶7，且選舉期間就傳聞檢調鎖定他，「都針對我」，被指涉賄、逃亡，「莫名其妙，我是冤枉的」，澄清檢調並沒有傳喚他，所以他照常進行拜票、謝票行程，是昨下午看到媒體報導，才知道自己被通緝，馬上找律師協助，今來投案，就是要針對案情進行說明。

陳嘉澤說，21日檢調搜索後，據王焜玄太太表示，這段沒有其他偵查人員找他，

他照常生活，不懂人間蒸發、逃亡一說從何而來，強調王清白參選，是遭對手抹黑，且從選舉結果看來，王在第6選區得到第2高票，顯見他是獲得多數選民認同的，基於信賴司法、相信司法，王焜玄決定接受調查。

嘉檢表示，地檢前後發出兩次拘票，21日搜索當天，王焜玄人不在，手機沒帶，車子也沒開，22日當天造勢掃街也沒現身，另據檢調回報，王連投票都沒去，明顯違反常理，才會發布通緝。上午因承辦檢察官另有案件在辦，王焜玄先由嘉義縣調站帶回進行初步訊問。

(中時 )