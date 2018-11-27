反核食公投通過 外交部重申立場

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中時

國民黨所提的反對解禁日本核災地區食品進口公投，最終通過，但日方對此表達遺憾。外交部發言人李憲章今上午表示，我方會進一步跟日方溝通，尋求日方了解，但仍希望在國際客觀及科學基礎之上，確保國人健康為前提的立場不變。

李憲章指出，日本方面針對核災地區食品議題，一向與跟政府相關部門都有密切聯繫，台日雙方對彼此立場都非常清楚。

李憲章說，外交部會針對這次公投結果跟日方進一步溝通，也會妥善處理這個問題，尋求日方了解，畢竟這是國人公投民意的展現，外交部立場還是希望在國際客觀標準及科學依據基礎之上，以確保國人健康為最大前提，跟日方做必要溝通。

不過，李憲章強調，希望台日關係的相關議題很多，不希望任何個別議題影響到台日關係進展，希望雙方理性及和平態度來針對有關台日關係的繼續深化合作，進一步交流跟推動。

本周台日將在台北召開「台日經貿會議」，就會中是否日方是否提出核災地區食品的解禁問題，或我方是否提出希望日方支持台灣加入CPTPP？李憲章表示，台日就經貿議題做意見廣泛交流跟討論，基於台日彼此默契及對日方的尊重，無法對外說明會議具體細節。

李憲章說，應該交換意見的部分，在平常駐處及外交部都跟日方充分必要的溝通，管道非常暢通。

(中時 )

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