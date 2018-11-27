淡海輕軌預計年底通車 基本票價20元

淡海輕軌綠山線最快年底通車，基本票價20元。（葉德正攝）

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三環三線中的淡海輕軌綠山線已完成初勘，最快年底通車，新北捷運公司27日公布票價比照台北捷運系統現行票價結構收費，淡海輕軌基本票價20元，綠山線全線7.3公里，單程票價最高25元，持電子票證普卡享8折優惠，轉乘公車與捷運也有雙向轉乘優惠，更納入今年雙北市政府共同推出的1280元定期票範圍。

新北捷運公司董事長陳建宇表示，淡海輕軌是新北市自建的第一條捷運，也是北台灣第一條輕軌路線，全長7.3公里共設11個車站，以捷運紅樹林車站與大台北捷運路網連結。

陳建宇說，淡海輕軌基本票價20元，搭乘里程每增加3公里增加5元，搭乘淡海輕軌享三重優惠，包含民眾持電子票證普通卡搭乘淡海輕軌享有8折票價優惠，折扣後的基本票價為16元，轉乘「公車」享有單程票半價（8元）的轉乘優惠，轉乘「台北捷運」同享8元轉乘優惠。

另電子票證特殊卡種(如持新北市敬老卡、愛心卡、愛心陪伴卡、兒童卡)搭乘淡海輕軌，可享有半價優惠（公告票價4折優惠），轉乘優惠4元。

陳建宇說，淡海輕軌綠山線是國內首創委託單一藝術家幾米規劃全線公共藝術的軌道系統，在綠山線的每個車站內都會有幾米創作的藝術品陪伴乘客渡過候車的時光，淡海輕軌已於11日完成市府初勘作業，交通部預計12月辦理履勘，最快年底前可以通車試營運，試營運初期將開放民眾免費試乘。

(中時 )

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