民團呼籲：中選會總辭、公投法再修

2018年11月27日 12:01 中時 楊孟立

九合一大選綁十項公投案引發諸多亂象，多個公投團體今天聯合召開記者會指出，中選會在公投過程中諸多干擾，公投結果出爐後，行政機關或立法機關若未依照民意執行也無罰則，要求中選會總辭改組，明年四月底以前完成修法。

負數票協會理事長張天鷞表示，他們拜託了陳冲前院長領銜公投案，希望選民投票的時候可以投反對票，讓候選人可以被扣一票，但這案被中選會駁回，而且過程受到多方刁難。「提案第一天文件還沒送到，就威脅我們必須把說明說裡面投票設計的圖案刪掉，不然就拒收，翻遍《公投法》並沒有說中選會可以拒收，這就是利用職權威脅，已經違法了。」

張天鷞指出，中選會違法濫權是事實，《公投法》該明訂中選會的作為如果違法濫權的時候，負責人應該要被處罰。此外，公投是最高民意的展現，行政單位卻公然違反民意，怎麼可以有行政院官員出來說我們不會照公投意志做事？這也必須訂出罰則。至於創制案過了之後，立法院要在三個月內修法，但立法院如果沒有動作呢？這也應該要訂處罰。

以核養綠公投領銜人黃士修說，他們的主文依照扁政府時代的公投，可以有動機性描述、願景性描述，但中選會認為不客觀、不中立，要求把描述字句刪掉。到了聽證會那天，法務部代表雖然沒到，但提出一份法律意見書，認證以核養綠的公投寫法沒問題，專家學者質疑中選會踰越了法律的界線，憑什麼中選會只能做形式審查卻對內容干涉。

黃士修痛批，中選會只准主文寫「是否廢除電業法第95條之1」，刻意不讓「廢除2025非核家園」這幾個字出現在主文上，即管聽證會上一面倒認為原始主文是OK的，結果中選會事後還是要求更正，還威脅我若照中選會的要求就駁回，要打訴願就慢慢去打。

黃士修質疑，中選會是合議制，雖然這次只有陳英鈐、陳朝建站在第一線，是不是所有的委員都被收買了？因為這案子關係到幾十億的利益。中選會為政黨服務作出違法的事情，不要以為陳英鈐下台了就沒事了。

真理大學法律學系副教授吳景欽表示，今年四月提案「是否國家超徵的五千多億，立法還財於所有國民？」但中選會認為「租稅不能公投」，因此舉辦聽證會，聽證過程中財政部官員及專家強調「超徵」有強烈誘導性，但這兩字卻是財政部用了四十年的用語。他表示，中選會現在的角色不是攔阻公投，是要協助提案領銜人把爭點弄清楚，中選會真的管太多，主委下台剛好而已。

(中時 )