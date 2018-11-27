狂吃糖和瘋吃肉哪個較傷 BBC實測曝真相

2018年11月27日 11:47 中時電子報 戴安瑋

BBC 2014年請一對擔任醫生的雙胞胎進行實驗，拍了一部「糖脂大戰」紀錄片。（翻攝BBC）

完全不吃碳水化合物，和完全不碰脂肪，到底對身體有何影響？根據BBC拍的「糖脂大戰」紀錄片發現，飲食太極端，會導致腦力下滑、容易飢餓、肌肉掉很多及體能不佳。

《元氣網》報導，BBC於 2014年請了一對擔任醫生的雙胞胎進行為期一個月的實驗，並拍成紀錄片「糖脂大戰」，結果被要求吃含糖食物（包含麵包、甜甜圈、可樂、白糖等）的克里斯，在腦力測試時的反應、記憶力，都比被要求只能吃乳酪、肉、牛排、漢堡、蛋黃的贊德，來的迅速和強，證明缺少糖/碳水化合物，無法勝任需要極大腦力的事，吃碳水化合物會使大腦活躍。

在飢餓測試方面，吃肉的贊德比較不容易餓又吃得少，不容易發胖，吃糖的克里斯容易餓，攝取的熱量也較高，容易胖；在體能測試方面，吃糖的克里斯輕鬆超前獲勝，主因克里斯吃下的糖讓血糖濃度達到極高的7.1，為疲勞的肌肉提供能量；而吃肉的贊德，血糖只有5.1，加上吃的奶油，難以迅速轉化成糖，運動表現較差，且易消耗肌肉。

總結，實驗一個月後，兩人到實驗室測量身體數據，令人驚訝的是兩人體重都降了，吃糖的克里斯體重減少1公斤，0.5公斤脂肪＋0.5公斤肌肉；而吃肉的贊德則減少3.5公斤，1.5公斤脂肪＋2公斤肌肉。雖然體重掉的多但肌肉掉了更多。

專家表示，飲食不要太極端，無論拒絕主食還是脂肪肉類都不對，要因人而異分配適量的比例，例如減脂時可以攝取碳水、蛋白、脂肪的比例為4：4：2，既能不太快飢餓又能達到所需的熱量。

哈佛大學公共衛生學院專家最近在《科學》期刊（Science）上發表總結這個議題，結果顯示沒有適合每個人的簡單答案，即不存在普適性的最佳碳水和脂肪比例，然而低糖低精製穀物的準則還是存在的，這有助大多數人保持健康體重和抵禦慢性病。

(中時電子報)