《全台最速報》婉拒接任代理黨主席 鄭文燦：府、院黨都應改組

2018年11月27日 11:43 中時電子報 綜合報導

◎婉拒接任代理黨主席 鄭文燦：府、院黨都應改組

桃園市長鄭文燦27日到蘆竹謝票，明確指出因為桃園市議會審查預算在即，擔任代理黨主席需要投入相當多的時間，他已經向總統蔡英文說明，而民進黨的檢討，不僅是政策調整，府、院黨都應該改組；兩岸策略，也不是高雄市長換人，觀光客全都跑去高雄。

◎當選後感恩茶會 侯友宜：要跟市民融在一起

新北市長當選人侯友宜當選後，27日首度舉行感恩茶會，市民總部上午就聚集數百名民眾要向「侯市長」問好，侯友宜說，感謝市民支持第一次選舉的他，他不只要跟市民站在一起、黏牢牢，還要融入在一起，為市民打拚。

◎國道被撞員警腦死 決定器捐

國道楊梅分隊21歲員警王黃冠鈞23日在國道1號南下湖口路段處理交通事故時遭後車追撞重傷，經緊急手術後轉林口長庚醫院繼續搶救，26日深夜醫生判定腦死，家屬決定進行器捐，將他的愛捐出去。

◎明道國際志工社 史瓦帝尼學生關懷海口之旅

明道大學課程與教學研究所所長黃源河為培養學生友善關懷弱勢的同理心與了解環境保護的重要性，25日帶領國際志工社17名史瓦帝尼及台灣的學生挺進雲林縣台西鄉「海口」探望獨居長輩，並到新虎尾溪出海口與台西港等地淨灘。

(中時電子報)