教部訂閱讀目標：10年後國人借書量從3.25冊提升到6冊

2018年11月27日 11:45 中時 林志成

教育部今天舉行「閱讀黃金10年暨台灣閱讀節記者會」，主秘朱楠賢表示，已訂出未來目標，10年後圖書館的讀者要成長20％、國人愛看書的程度（借閱量）從現在的3.25冊提升至6冊、參加圖書館活動的人次成長20％。

在記者會中，朱楠賢致詞時說，教育部與國家圖書館、國立臺灣圖書館、國立公共資訊圖書館，以及地方公共圖書館的合作推動及努力下，不管是在館藏的深化或服務的能量、空間及服務設施的改造，以及閱讀風氣的提升，都有具體的成效。

在深化公共圖書館館藏及服務能量方面，於全國設置了12所公共圖書館區域資源中心，增加超過43萬冊圖書；全國公共圖書館的館藏量在這10年間成長了74.4％（總量達5,100萬餘冊），國人人均擁圖書的數量由1.29冊提升至2.20冊。

在改善閱讀空間及提升服務設施部分，則有236所公共圖書館完成空間改造，544個館次服務設備升級，並選出11所書香卓越典範圖書館。

在提升全民閱讀風氣上，各個圖書館積極為不同類型的讀者辦理閱讀活動，也針對0至5歲的嬰幼兒發送超過105萬個閱讀禮袋；從全民參與閱讀活動人次來看，10年來成長了3.5倍。

另外，在全國2500萬人口中，有58.6％的民眾（1,369萬人）成為圖書館的讀者，較10年前成長了46.4％，而國人愛看書的程度（借閱量），已由平均每人2.02冊提升至3.25冊。

教育部除了重視公共圖書館的發展之外，在推動學校圖書館閱讀成果部分，已於101年底達成全國國中小每校藏書量萬冊或每生平均50冊的目標；106至109年計有558所公立高級中等學校、國中小圖書室轉型為學校社區共讀站，擴大社區居民可就近借閱圖書的機會。

國家圖書館曾淑賢館長則介紹了年度的閱讀盛事-「107台灣閱讀節」。曾淑賢表示，台灣閱讀節活動12月1日將於大安森林公園舉辦，活動包括在兒童區小舞台的「森林閱章．夢想起飛大遊行」以及「閱讀黃金10年成果展」，並有各地公共圖書館於小舞台區辦理主題閱讀活動。

(中時 )