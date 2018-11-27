《華爾街日報》：川普總統將按計畫上調大陸產品關稅

2018年11月27日 11:55 中時 李文輝

《華爾街日報》今天報導，美國總統川普26日說，他預計將把目前對2000億美元大陸產品加征的10%關稅按原計畫上調到25%，並再次威脅要對所有大陸出口到美國的商品加徵關稅。

川普總統在接受《華爾街日報》採訪時說，他「幾乎不大可能」接受大陸暫時不調高關稅的要求。川普總統今年9月宣布對價值2000億美元的大陸進口產品加徵關稅時，先將稅率定為10%，2009年1月1日上調到25%。

川普總統表示，上調關稅將按計畫進行，除非大陸開放市場，允許美國公司進入大陸公平競爭。

川普總統和大陸國家主席習近平將在布宜諾斯艾利斯參加20國集團峰會期間會面。川普總統對《華爾街日報》說，如果不能與大陸達成協議，他將再對價值2670億美元的大陸產品加征10%或25%的關稅。

自從美國和大陸同意兩國元首在20國集團峰會上會面以來，美中貿易戰沒有任何緩解的跡象。大陸副總理劉鶴改變了前往華府談判的計畫，準備率團在布宜諾斯艾利斯與美國談判。

美國之音報導，美國貿易代表辦公室針對大陸的智慧財產權和技術轉讓政策進行「301條款」調查後，20日發表了更新調查報告，稱只能各國基本沒有改變其「不公平、不合理、扭曲市場的做法」。

報告還說，大陸沒有對美國的「301條款」調查報告作出建設性的反應，沒有採取任何實際行動解決美國關注的問題，這明確表示大陸不打算改變其政策。

大陸官員表示，習近平主席和川普總統會面的主要目的是為以後的談判制定方針指南，爭取化解貿易摩擦。

如果川普總統開始對2670億美元的大陸產品加征關稅，這將意味著幾乎所有來自大陸的產品都將包括在內，包括在大陸組裝的筆記型電腦和蘋果手機。由於擔心美國消費者的反彈，美國在前兩輪加稅中都沒有包括這些產品。

(中時 )