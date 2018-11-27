台北國際旅展閉幕 寒舍集團締造1.4億銷售佳績

2018年11月27日 11:59 中時 李宜秦

ITF台北國際旅展於昨日順利閉幕，今年的進場人數較去年同期成長2.66％。 圖／台灣觀光協會提供

2018年ITF台北國際旅展順利閉幕，共吸引37萬人次入場，較去年成長2.66％，其中有超過2萬人透過捐血、捐發票等公益做法換取門票，而明年的展覽時間將訂在11月8到11日，於南港展覽館盛大開展。今年四天旅展幾乎每日都有百萬刷手，寒舍集團更是線上、線下收入高達1億4000萬。

今年的國際旅展進場總人次為36萬6976人次，較同期成長2.66％，其中第一天至第四天的進場人數分別是7萬4863人次、9萬7915人次、11萬5827人次、7萬8371人次，成長率分別為4.7％、1.2％、3.2％、1.8％。其中11月24日雖與大選日撞期，仍創下不錯成績。

台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，今年展場首次搬至南港展覽館，又與九合一大選撞期，開展前壓力頗大，不過幸好有新增親子體驗區、胖卡餐車、街頭藝人、按摩區等規劃，仍順利吸引民眾參展，不僅讓更多人從台灣看見國際，也讓國際看見台灣。

今年國際旅展首度結合公益活動，推出捐血、捐發票可送門票的活動，展前十天即開放臺北地區18個捐血點，展期前兩天捐血車也進駐南港展覽館，葉菊蘭表示，這次共募到263萬5250 C.C. 的熱血，發票則募集20萬6000張，大會將在閉幕後捐贈給向上社會福利基金會。

今年國際旅展的銷售成績良好，幾乎天天都有百萬刷手，也吸引許多親子出遊，其中寒舍集團更締造1億4000萬的銷售佳績，包括現場售出8000萬、線上旅展6000萬。寒舍集團也將線上旅展延長至本周五（30日），熱門住宿券、餐券都將加碼組數推出，民眾可多加選購。

另外台灣高鐵公司也表示，高鐵假期線上旅展時間至12月14日，民眾可在網上選購「買車票送住宿」、「旅展限定版一日豐富行」、「交通聯票65折起」等，且若搭配觀光局推出的年底暖冬遊補助，又可再更加優惠，無法到場選購的民眾務必多加把握。

(中時 )