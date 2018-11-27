影》丁守中提選舉無效能贏嗎？律師林智群：有三座大山要爬！

2018年11月27日 11:55 中時電子報 張達智

不繳保證金驗票！ 丁守中直接提「選舉無效」之訴

台北市長選戰，國民黨台北市長候選人丁守中以3254票些微之差落敗，原本提聲請重新計票，昨（26日）急轉彎不驗票，將等中選會公告後，再提選舉無效之訴。

律師如何看待丁守中的訴訟策略？林智群說，驗票打「當選無效」訴訟，是一翻兩瞪眼，差幾票就是幾票。但「選舉無效」訴訟，首先面對的，就是舉證上的困難，而丁守中需要「攀爬三座舉證大山」！

1.一邊投票一邊開票有影響選民的想法。

2.選民都是決定棄姚保柯，而不是看到柯丁平手，本來要投柯的轉投丁。

3.這些4點以後才投票的，且臨時決定棄姚保柯的選票，要超過3254票，才算足以影響選舉結果。

林智群表示，以上三點都非常難證明，特別是第三點。難道丁的律師團可以找到3000多個證人，證明他們那天是4點後才投票，且看了開票過程，臨時改變心意不投姚改投柯？

即使可以找到3千多個證人，也不是證人說什麼，法官就要無條件相信。林智群更表示，如果丁的律師團克服了上開種種障礙，說服法院判定選舉無效要重選，那他真的要對丁的律師團頂禮膜拜表示崇敬！

網友回應認為「最基本的不用馬上噴四百多萬」，也有人說「總得表達抗議。吵到2020，讓人看看執政黨除了中選會外還能怎樣操作法院，不是很好嗎。難道要像中選會主委一樣，如此瀆職，然後下台一個月後，還能再換個高官做做。」

更有網友諷刺表示，「看林律師解說完 我才覺得我在其他地方根本是白癡 我怎麼會在其他地方對 那些平民老百姓 提什麼程序正義？有結果就好 提什麼程序？ 果然是白癡」。

(中時電子報)