義媒談D＆G風波：中國人記性差 抵制不了多久

2018年11月27日 11:59 中時 李文輝

大陸「參考消息」新聞網今天評論，已延燒了6天的D&G風波，或許本該以兩位設計師的中文道歉視頻告一段落，至少在輿論關注層面。但，樹欲靜而風不止。義大利第二大報《共和報》日前報導強調：「D&G風波讓品牌損失慘重，但中國人抵制不了多久。」

評論指出，《共和報》這篇22日的報導，看上去更像一篇「檄文」，認定中國人「記性差」，認為時間會沖淡一切。同時，有義媒報導稱，義大利一家電視模仿秀節目也藉D&G事件嘲諷中國人，他們惡搞該企業道歉視頻，同時藉機嘲諷中國人吃狗肉、隨地吐痰等等。

參考消息稱，雖然大陸電商已經全線下架了D&G商品，雖然上海大秀已經取消，雖然始作俑者專門錄製視頻公開表示道歉，雖然這場風波甚至也激怒了同樣使用筷子的南韓和日本網友。但是，D&G和其所在義大利的媒體及部分國外線民的傲慢，依然甚囂塵上，刺耳無比。

評論稱，2017年初日本APA酒店風波，當時面對大陸線民「同仇敵愾」，那家酒店老闆也發表過類似嘲諷，稱「絕不撤書」，「幾個月後，人們就會忘記發生什麼事情，只會記得酒店名字」。事後狀況一度令大陸人汗顏：僅僅過了十個月，就有網友發現，兩家大陸線上旅遊網站竟然真的悄悄上架了APA酒店的預訂服務。後經媒體再次曝光，該酒店才再次被下架。

評論指出，每一起風波的最初，善良的中國人大概沒有誰真的想將那些涉事企業一棒子打死，無論APA還是D&G，前提是，要真心悔悟，表達歉意，改正錯誤。

「參考消息」強調，如果相關企業都如APA酒店那樣的冥頑不化，那「抵制」被長期化也是應有之義。因為，那些或涉及種族歧視，或無恥美化侵略的行為本身，就不能也不該被原諒。

評論指出，今天開放的網路輿論環境下，任何躲在角落裡企圖以傷害中國人情感來行銷或惡搞的行為，都會被用放大鏡審視、緊盯，直至令其付出應有的代價。憤怒可以消退，但記憶不會衰減。

(中時 )