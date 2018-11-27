義媒談D＆G風波：中國人記性差 抵制不了多久

友善列印
中時
李文輝

大陸「參考消息」新聞網今天評論，已延燒了6天的D&G風波，或許本該以兩位設計師的中文道歉視頻告一段落，至少在輿論關注層面。但，樹欲靜而風不止。義大利第二大報《共和報》日前報導強調：「D&G風波讓品牌損失慘重，但中國人抵制不了多久。」

評論指出，《共和報》這篇22日的報導，看上去更像一篇「檄文」，認定中國人「記性差」，認為時間會沖淡一切。同時，有義媒報導稱，義大利一家電視模仿秀節目也藉D&G事件嘲諷中國人，他們惡搞該企業道歉視頻，同時藉機嘲諷中國人吃狗肉、隨地吐痰等等。

參考消息稱，雖然大陸電商已經全線下架了D&G商品，雖然上海大秀已經取消，雖然始作俑者專門錄製視頻公開表示道歉，雖然這場風波甚至也激怒了同樣使用筷子的南韓和日本網友。但是，D&G和其所在義大利的媒體及部分國外線民的傲慢，依然甚囂塵上，刺耳無比。

評論稱，2017年初日本APA酒店風波，當時面對大陸線民「同仇敵愾」，那家酒店老闆也發表過類似嘲諷，稱「絕不撤書」，「幾個月後，人們就會忘記發生什麼事情，只會記得酒店名字」。事後狀況一度令大陸人汗顏：僅僅過了十個月，就有網友發現，兩家大陸線上旅遊網站竟然真的悄悄上架了APA酒店的預訂服務。後經媒體再次曝光，該酒店才再次被下架。

評論指出，每一起風波的最初，善良的中國人大概沒有誰真的想將那些涉事企業一棒子打死，無論APA還是D&G，前提是，要真心悔悟，表達歉意，改正錯誤。

「參考消息」強調，如果相關企業都如APA酒店那樣的冥頑不化，那「抵制」被長期化也是應有之義。因為，那些或涉及種族歧視，或無恥美化侵略的行為本身，就不能也不該被原諒。

評論指出，今天開放的網路輿論環境下，任何躲在角落裡企圖以傷害中國人情感來行銷或惡搞的行為，都會被用放大鏡審視、緊盯，直至令其付出應有的代價。憤怒可以消退，但記憶不會衰減。

(中時 )

《華爾街日報》：川普總統將按計… 習近平偕彭麗媛離開北京 習川會…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。