士林官邸菊展30日起展出　5大展區搶先看

「2018士林官邸菊展」11月30日起開展，今年以「菊世遨遊」為主題，公園處運用大立菊、造型菊布置世界著名景點。（林縉明攝）

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2018士林官邸菊展系列音樂會活動「菊花真美音樂會」將於12月8日舉行，邀請聲樂家簡文秀、王中平、南方二重唱等知名歌手演出。（林縉明攝）

「2018士林官邸菊展」將於11月30日至12月16日舉行，今年以「菊世遨遊」為題，將大立菊、造型菊及菊科草花與世界七大洲結合，詮釋阿里山、艾菲爾鐵塔等代表性地標景點，工務局長彭振聲表示，去年菊展創下55萬人次，今年目標突破60萬人次，搭配周邊店家消費優惠帶動地方觀光收入。

今年士林官邸菊展展區把各國特色場景融入布置，像是阿里山高山森林區以復刻版的阿里山小火車搭配阿里山油菊、山菊、山葵等當地植物，展現阿里山唯美壯麗風景；「浪漫香頌區」是以菊花搭配8米高的艾菲爾鐵塔；非洲草原傳奇區則以高5米的長頸鹿綠雕帶您感受非洲野性風情。

公園處表示，配合展期結合周邊店家推出好康活動，民眾至活動網站下載合作店家優惠券或到士林官邸旅客粉絲團打卡消費，可享消費優惠、活動限定紀念品，希望促進展場周邊店家經濟。

士林官邸菊展從11月30日至12月16日，共計展出17 天，免費開放參觀，戶外展區開放時間為上午8時至下午7時，室內展館則是開放至下午5時。此外，億光文化基金會12月8日協辦的「菊花真美音樂會」，邀請聲樂家簡文秀、王中平、南方二重唱等知名歌手演出，讓民眾賞花同時聽好歌。

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