影》安迪昏迷3周 髮妻阿娥請好友為他念佛「盼奇蹟出現」

2018年11月27日 12:07 中時 林淑娟 、影音編輯／ 蔡孟哲 、影音編輯／

罹患食道癌的資深藝人安迪，7日凌晨在家昏倒，送醫後住進加護病房，迄今已三週仍未清醒！他的太太陳慧娥（阿娥）與TRASH樂團主唱兒子林志融以及女兒林吟蔚不眠不休守在身邊，親友及各界也不斷為安迪集氣加油。阿娥27日凌晨在臉書寫下700字長文，她在宗教力量的幫助下，似已有放下的心理準備，她說道「人生原本就聚散無常，只要能珍惜最美好的片段，才是最重要的關鍵」，但也請好友們一起安迪念佛，盼奇蹟出現。

阿娥表示，佛家說人生無常，也因為世間變化無常更加珍貴，「雖然安迪目前陷入昏迷的狀態，但他的心與意識仍與我們在一起，期許好友們一起為他念佛（祝願）」。

安迪罹患食道癌三期，本月初在三總結束第一個療程，包括6次化療和33次電療，醫院也評估癌細胞暫時沒有擴散的危機，沒想到才短短幾天，本月７日凌晨四點，食道癌化療後吞嚥困難的安迪，疑因卡痰一口氣不順，家人剛好沒發現，他因而昏倒，呼吸一度中止，緊急送醫後昏迷至今。醫師也研判安迪因缺氧多時，恐已造成腦部損傷。

《阿娥臉書原文》：

我知道你們依然擔心我們

我知道你們依然關心我們

原本跟自己說，短期之內，我不想再發任何的文章，但看到每天有數不清鼓勵我、要我一定要勇敢堅強的簡訊，我想～我應該寫這篇文章讓你們大家知道，讓你們能夠安心……….

謝謝你們在這段我最需要溫暖和關懷的艱困時刻，一直默默的關心與陪伴我的人，因先生（安迪）的病況曾一度讓我變得很消沉，甚至不堪一擊，也讓我有一種叫天天不應，叫天天不靈的沮喪感。

但今日因妹妹的因緣，我來到位於蘆竹區的宏願大千世界聆聽本藏師父的法語後，頓時間讓我的心沈澱下來，讓我更加有勇氣面對一切，本藏法師說：真正的宗教是給予人力量與方向，拜佛不是在危急關頭求平安，不是在病痛來時才求健康，如果拜佛能夠這樣要求平安、求健康，那醫院為什麼不蓋佛堂呢？這句話頓時間讓我醒悟了！

靜下心來想想，我不再迷茫，人生原本就聚散無常，只要能珍惜最美好的片段，才是最重要的關鍵。師父諄諄善誘，有幾句法語，在我生命裏最不可承受的痛時，因為用了它而領悟了～

這幾句法語是：面對它、接受它、處理它、放下它。

當你遇到不如意的事情，不要逃避，逃避並不能解決問題，最好的方法就是學習面對它；

然後你必須接受那已成的事實，善用智慧好好的妥善處理它；

俗話說庸人自擾之，不論事情的演變結果如何，唯有學習放下，才能輕鬆無礙。

佛家說人生無常，也因為世間變化無常更加珍貴，雖然安迪目前陷入昏迷的狀態，但他的心與意識仍與我們在一起，期許好友們一起為他念佛（祝願）

#南無宏願地藏王菩薩#將功德迴向給安迪，您們每稱念一聲佛號（祝願），期盼奇蹟出現，我更期許將這份功德轉化為大愛，迴向給同樣受病魔所苦的病患，祈願大家平安健康。

用一句佛號（祝願）的功德給予我們安心的力量

#南無宏願地藏王菩薩

#祈願一切平安無礙

(中時 )