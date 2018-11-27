賴清德慘遭砲轟「過渡內閣」同黨立委段宜康也拍桌大罵

行政院長賴清德27日到立法院進行「1021普悠瑪事故等東部交通運輸問題」專案報告；民進黨立委段宜康（圖）逐項點出行政團隊敗選的原因，也呼籲賴清德既然留下來，就要承擔責任。(中央社)

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立委段宜康在27日質詢行政院長賴清德時表示，民進黨常常放棄認真勇敢推動政策，面對阻力時，又太輕易退縮。（姚志平攝）

民進黨在9合1大選慘敗，行政院長賴清徳今赴立院備詢，原本是針對普悠瑪事故進行專案報告，但朝野立委都在針對民進黨敗選質詢，藍委江啟臣質疑賴不公布內閣改組時間，質疑已成為「過渡內閣」。甚至同黨新潮流系的綠委段宜康也批評，選舉票數差如此大，代表選舉中所有的議題，都沒抓到人民真正想教訓我們的重點。段甚至拍桌大罵，而賴清德灰頭土臉，一句話都說不出來，僅最後說「謝謝委員」。

國民黨團總召江啟臣質詢時先痛批，原本10月22日的朝野協商是要求行政院一個月內普悠瑪事故，但賴清德至今才來報告，質疑行政院嚴重破壞朝野協商承諾，況且依專案報告內容，根本看不出需要超過一個月的時間；賴內閣近年來有多位部會首長負起政治責任，唯獨普悠瑪涉及人命的是故，至今都還沒有人下台。

江啟臣指出，政黨政治除了選舉競爭，更重要的是責任政治，賴揆在24日向總統口頭請辭後卻被慰留，但選舉結果代表的新民意，如果是內閣制的國家，老早內閣團隊就總辭了，「沒有總辭的理由，社會非常的不解，甚至覺得台灣的民主政治很奇怪」。

江啟臣直言，人民大熱天排隊去投票，就是要告訴政府他們不滿，打了不及格的分數，但過了兩天賴清德仍站在質詢台屹立站在這，人民完全看不懂，「倒底是賴清德辭意不堅，還是有其他考量？」

江呼籲，這只是從政的風骨問題，賴清德必須把內閣改組時間表定出來。對於立委頻頻追問內閣改組時間，賴清德僅說，「適當時間會跟社會大眾報告」，江啟臣痛批，這代表賴內閣僅僅是「過渡內閣」，賴只想撐到預算會期結束後就選黨主席，直言這種政治責任無法讓人民接受。

段宜康也難得上台質詢，他表示，原本是要談普悠瑪事故問題，但他今天質詢時真的必須問「大選之後該怎麼做？」他說，這次投票結果一方面不意外，但另一方面卻又很驚訝。對於敗選的縣市會輸，並非完全沒有徵兆；但驚訝的是選票數據差距之大，也就代表選舉中所提的議題，都沒有抓到人民想教訓政府的重點。

段宜康說，準高雄市長韓國瑜所開出的支票很荒唐，但人民不是傻瓜，除了深藍的人投票給韓國瑜之外，難道其他投票給韓國瑜的，是真的相信韓國瑜要在太平島挖石油、蓋摩鐵摩天輪或是馬上讓高雄人口增加嗎？當然不是，但政府卻沒有回應人民要教訓的重點，他覺得失望。

段宜康指出，賴日前口頭請辭稱人民不滿意，但人民不滿意的是什麼，執政團隊到底有沒有告訴大家？而蔡英文總統說，「一場選舉的成敗，不能讓我們停下改革腳步」但他認為當然要停下腳步，停下腳步並不是不改革，而是改革過程中所的錯誤，是否有認真檢討。

段宜康也直言，選民檢討民進黨和國民黨的標準是一致的，並沒有用更高的標準，就是要政府知道，「我的生活不好之外，我沒有辦法有前途」。至於公投案全面否定民進黨的政策與價值，段痛批，連廢除《電業法》非核家園條款、實施多年的性平教育，政府都沒有勇敢辯護，甚至沒有任何首長表達公投結果無法執行。

(中時 )

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