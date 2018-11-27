選舉秋後算帳？竹縣2大前瞻台三線案遭撤

新竹縣政府祕書長蔡榮光27日獲電，得知竹北國際客家藝術村一案遭撤銷，也出示公文指出，竹東客家音樂村也在11月16日被客委會「暫予撤銷」。（莊旻靜攝）

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客委會11月16日發文給新竹縣政府，指出竹東客家音樂村一案「暫予撤銷」。（莊旻靜攝）
客委會主委李永得（右二）去年8月曾親自前往竹北市，會勘竹北國際客家藝術村一案。（莊旻靜攝）

新竹縣政府爭取前瞻基礎建設中的客家浪漫臺三線計畫補助中的2大案，竹東客家音樂村11月16日遭客家委員會發文「暫予撤銷」，縣府祕書長蔡榮光27日在接獲電話，指稱竹北國際客家藝術村預計同樣暫予撤銷，等同相關單位過去1年許不斷更改設計、召開說明會的努力，及原爭取到核定近6億經費，都付諸流水。

蔡榮光指出，他身為事務官不便評論政治，不過竹東一案是因土地遭占用，縣府也提出拆屋還等告訴，而竹東土地自救會出庭前開記者會抗議，客委會便以此為由，暫予撤銷此案；而竹北一案則是因多次召開說明會討論，設計師修改細節，廠商有異議，客委會也以無法在12月4日前開標為由，暫予撤銷。

蔡榮光質疑，由於2案爭取經費近6億，且撤銷時機十分敏感，難免令人懷疑中央是否因執政黨縣市選舉失利，而要將原本給藍營執政縣市的經費轉移給綠營縣市？

新竹縣長邱鏡淳接獲電話，得知竹北國際客家藝術村一案恐遭撤，也氣得大罵「不要顛倒是非」、「是不是輸不起？」邱鏡淳也說，蔡榮光等人為此2個案子月月赴台北開會報告，並非閒著無事做。

蔡榮光也說，2案籌備時間超過1年，期間相關部門多次會勘，且一案在竹北、一案在竹東，均是台三線上亮眼之處，所提案也是亮點案子，遭到撤銷不僅使相關單位、所有付出努力的人心血付諸流水，未來也將使2個亮點案子黯然失色。

甫當選下屆新竹縣長的楊文科聞言也表示，他並不清楚相關細節，但認為不應用選舉考量地方發展，未來上任也會努力爭取回來。

(中時 )

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