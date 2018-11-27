習近平偕彭麗媛離開北京 習川會最受關注

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中美貿易戰又將迎來關鍵會談。大陸新華社27日報導稱，大陸國家主席習近平已乘專機離開北京，開啟對西班牙、阿根廷、巴拿馬、葡萄牙等四國的訪問之旅，還將出席在阿根廷舉辦的二十國集團(G20)領導人峰會。眾所矚目的「習川會」將在G20登場，或將影響中美貿易戰走向。據悉，陪同出訪的包括習近平夫人彭麗媛、中共外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、大陸外長王毅、發改委主任何立峰等人。

大陸新華社報導指出，習近平將在11月27日至12月5日訪問西班牙、阿根廷、巴拿馬、葡萄牙四國。還將出席於11月30日至12月1日在阿根廷舉行的二十國集團（G20）領導人第13次峰會。

據悉，陪同習近平出訪的還有習近平夫人彭麗媛、中共辦公廳主任丁薛祥、中共外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、大陸外長王毅、大陸發改委主任何立峰。

在習近平出訪前，大陸外交部於23日舉行吹風會，外交部副部長王超、秦剛、部長助理張軍、財政部副部長鄒加怡、商務部副部長王受文、人民銀行副行長陳雨露6名高官罕見出席。外界推測這是為了應對中美貿易磋商。

多維新聞報導稱，對於習近平此行，出席G20峰會是重頭戲，他將在阿根廷與川普舉行會晤。11月1日，習近平與川普通電話談及此事，稱就中美關係及其他重大問題交換意見，包括中美貿易戰、朝鮮問題，以及可能的台灣問題等。

大陸駐美大使崔天凱日前也談及即將到來的「習川會」，稱大陸期待這次會晤，中美元首應回顧雙邊關係發展，並就未來發展給出引領。同時也希望中美元首會晤能推動中美在經貿領域取得進展。

但就在11月26日，據《華爾街日報》報導，川普表示，若談判失敗，他還會對尚未加征關稅的其他大陸進口商品徵稅，總價值高達2670億美元，稅率將為10%或25%。此前，川普在佛羅里達州海湖莊園強調，「我這一生一直在為這個（習川會）做準備」，「我已做好了充分的準備」。

(中時 )

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