強調全力拚經濟！黃偉哲證實接獲不少推薦人才電話

台南市長當選人黃偉哲27日啟動謝票行程。（洪榮志攝）

友善列印
中時

台南市長當選人黃偉哲27日啟動謝票行程時，除強調未來希望少點政爭，全力「拚經濟」外，也證實這兩天的確接到不少推薦小內閣人才的電話，但人事需整體考量，將於12月15日前陸續公布，同時就任後也沒有「蜜月期」，一定要做好無縫接軌。

黃偉哲的謝票行程，上午9點30分從關廟山西宮出發前，他還先入廟參拜關聖帝君，隨即車隊掃街，行經龍崎、歸仁到仁德，下午則在溪北謝票。

黃偉哲認為，各縣市政府的政務官，可能因有些工作默契需要調整，也有新舊任交接等不同狀況，北漂、南漂都很正常。這兩天接到許多朋友的電話，推薦在某些縣市政府表現得還不錯的幹部。但因還需兼顧立法院事務、拜訪新科議員，市府小內閣的人事安排，將先聽取各局處簡報後，再來進行整體評斷及選擇。

黃偉哲不諱言說，不確定感的確會讓公務員及首長做事有一點忐忑，12月15日前將陸續公布新任的人選，讓新人在12月25日上任前有熟悉業務的時間，畢竟短時間面臨政績壓力，市政業務都得做到無縫接軌。

至於未來的府會關係，黃偉哲也指出，應以合作為重，而非對立。他在擔任民代時，不是很強勢，也沒有「橫著走」，將謙和地拜會每位新科議員，不要再政治鬥爭，多為民眾謀福利，如此才符合鄉親的期待。

(中時 )

選舉秋後算帳？竹縣2大前瞻台三… 賴清德：如果要以空汙為標準 最…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。