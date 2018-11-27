美太平洋空軍司令：轟炸機停飛朝鮮半島，以免影響無核化談判

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美國防長馬提斯此前才宣布將縮減明年代號「鷂鷹」的美韓聯合軍演規模。新加坡《聯合早報》報導稱，美國太平洋空軍司令於26日證實，美方已在韓國的要求下停止向朝鮮半島派出轟炸機，以免影響無核化談判，但指這不影響轟炸機的整體飛行次數。

新加坡《聯合早報》報導指出，美國太平洋空軍司令、空軍上將布朗（Charles Brown）26日表示，並不希望做一些危及外交談判的事情，因此現階段不安排轟炸機在韓國執行飛行任務，但美軍轟炸機的整體飛行次數並沒有減少。

報導稱，美軍自2004年起在西太平洋屬地關島，輪流部署B-1B、B-2及B-52轟炸機，以執行「持續轟炸機進駐任務」（Continuous Bomber Presence Mission）。去年朝鮮半島局勢緊張時刻，美軍轟炸機不時與韓國和日本的空軍演習。

據美國《陸軍時報》（Armytimes）報導，布朗表示，目前空軍不在朝鮮執行飛行任務，而專注於在日本和澳洲的飛行訓練任務。

而就在11月21日，美國國防部長馬提斯表示，為避免干擾與朝鮮半島無核化相關的外交活動，美韓兩國將縮小明年春季的「鷂鷹」聯合軍演規模。

報導稱，美國總統川普今年6月12日在新加坡會晤北韓最高領導人金正恩後，宣佈暫停「具有挑釁性」且「耗資巨大」的美韓聯合軍演。自6月以來，美韓「乙支自由衛士」等大型軍演以及規模較小的海軍陸戰隊聯合演習均被叫停。

11月5日，美韓在韓國東南部港口城市浦項附近啟動為期兩周的海軍陸戰隊聯合演習。北韓官方媒體發文抨擊這一做法，認為與朝韓９月簽署的軍事協定精神及朝鮮半島和平對話形勢背道而馳。

(中時 )

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