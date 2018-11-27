賴清德：如果要以空汙為標準 最好的能源就是核電

2018年11月27日 12:29 中時 周毓翔

行政院長賴清德今天至立院報告普悠瑪事故，不過朝野立委專注檢討民進黨敗選以及公投結果。針對「以核養綠」公投通過，賴清德認為，這是因為原先支持非核家園的人對燃煤也有意見，天然氣接收站也有意見，社會當然會恐慌，擔心沒電，「如果要以空污作為標準，最好的能源，就是核電啊。」

賴清德感慨，非核家園很難得得到社會共識，也在立法院修法通過，但是原先支持非核家園的人，對燃煤也有意見，即便是超超臨界、空汙排放接近天然氣，還是有意見，在推動天然氣接收站時，也有意見。社會上當然會因此恐慌，擔心沒電、企業回不回來的問題，這就會導向，「如果以空汙作為標準，最好的能源，就是核電啊。」

徐永明追問，是不是政院的能源政策會轉彎？核四會重啟？賴清德表示，以核養綠公投是要刪除《電業法》2025非核家園條文，「無涉核四。」他也表示，公投結果政府必須尊重。

徐永明質詢時表示，東奧正名、同婚平權被否決，這幾個公投結果跟賴清德剛上台的施政理念相矛盾，賴清德是否覺得這有倒閣的意味在，公投結果跟施政團隊理念相衝突，未來怎麼做得下去？賴清德突然沈默了三秒鐘才說，「我跟徐委員說明，我的確是有這樣的感受」。

賴清德表示，這也是為什麼他在第一時間就跟蔡總統請辭，但其實也有許多客觀因素，他也有責任先協助穩定政局。

至於東奧正名公投的部分，賴清德表示，依照目前公投結果，普遍民意是優先保護選手的參賽權，以後若有機會以台灣出賽又不影響出賽資格，當然會爭取。

(中時 )