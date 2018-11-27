國民黨屏東縣黨部大樓3拍 4629萬3千元標出

2018年11月27日 12:38 中時 潘建志

國民黨屏東縣黨部大樓27日上午進行第3次拍賣，前2次乏人問津的標物，這次終於以高於底價420萬元的4629萬3千元標出。得標者是屏東市廖先生，他表示是朋友委託他來標的，笑說早知道這次還是沒人買，就比底標多花1元來投標就好。

國民黨因為積欠黨工薪資及退休金，黨部大樓及2棟宿舍被法院申請查封拍賣，宿舍7月17日首拍就拍出，不過黨部大樓因為建物是大樓且拍賣底價高，加上爭議性大，首拍流標後，二拍打8折仍乏人問津。

27日上午第3次拍賣，底標4209萬3千元，只有屏東市廖先生1人投標，最後以高於底標420萬元的4629萬3千元標到。國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝得知消息後無奈表示，3拍前已知道有很多人在詢問，被標出不太意外。

她說，目前仍有工商婦女協進會、清溪婦聯會、女青年會、柯志恩服務處等很多個單位的租約，全都有白紙黑字甚至法院認證。由於標物不點交，未來只能跟銀行再進行協商，如果可以話希望能跟得標者續租，不過如果租金太高也沒辦法。

國民黨縣黨部辦公大樓位於屏東市桂林街，地上4層加地下1層建築物與周邊2筆土地，面積3213平方公尺。7月27日首次法拍底價6577萬元但流標；10月23日2拍底價5261萬6000元仍流標，直到11月27日3拍才終於被買走。

(中時 )