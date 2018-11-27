關懷菜農!台電南投區處認購1500斤高麗菜捐弱勢團體

2018年11月27日 13:12 中時 楊樹煌

▲台電南投區處長黃美蓮(右2)率該處所屬各單位，致贈150斤高麗菜給社團法人南投縣麻煩小天使協會。（楊樹煌攝）

楊樹煌／南投報導

一向致力南投縣穩定供電，提升供電線路品質的台電公司南投區處，愛心不落人後，該區處有鑑於當前高麗菜盛產、豐收，菜價式微，體恤菜農之苦及為善盡企業社會責任，今27日特向菜農認購1500斤高麗菜，並致贈150斤關懷弱勢團體，充份展現台電區處員工的愛心。

今上午，台電南投區處由處長黃美蓮率電力工會、志工服務團及同心園地園丁，前往社團法人南投縣麻煩小天使協會，將他們向菜農採購的高麗菜，致贈150斤給麻煩小天使協會，以表愛心關懷及精神慰助之意，同時也向協會志工們表達敬意。

台電南投區處處長黃美蓮表示，台電是個有社會責任的國營事業，雖然面臨險峻的經營環境，但仍會秉持台電關懷的經營理念，協助弱勢機構團體，希望藉由實際行動，發揮拋磚引玉之效，並能喚起社會各界善心人士，共同致力於弱勢機構團體的關注與協助。

社團法人南投縣麻煩小天使協會理事長張竫表示，非常感謝台電在物資上的關懷及協助，讓小天使們都能感受到社會溫暖，也希望每位小天使都能成長學習、生活自理、自力更生，並能學習幫助別人的精神與回饋社會。

(中時 )