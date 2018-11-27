韓國瑜勝選 呂秀蓮：關鍵在「三加三個女人」

2018年11月27日 12:34 中時 曾薏蘋

針對今年九合一年底選舉，民進黨大挫敗，前副總統呂秀蓮今接受電台訪問表示，新當選的國民黨籍的韓國瑜這次選戰打得非常漂亮，是「三加三個女人」；她說，許淑華（國民黨立委）很漂亮，還有韓的老婆及女兒很可愛；另外三個女人就是小英、花媽、吳音寧。

呂秀蓮今接受《POP搶先爆》黃光芹專訪指出，選舉勝敗不外是客觀及主觀，客觀是中央執政問題，主觀是候選人問題，高雄市長候選人陳其邁跟台中市長候選人林佳龍都是不錯的選人，問題就是出在中央執政；至於韓國瑜，是「三加三個女人幫著他」。

至於哪些女人？呂秀蓮說，一是蔡英文總統、總統府秘書長陳菊跟北農總經理吳音寧，每次總統力挺吳音寧，大家會就想起韓國瑜；至於韓國瑜，不否認韓的選戰打得非常漂亮，一個是國民黨立委許淑華，真很漂亮，還有韓的老婆，女兒很可愛；美女都出榜。

呂秀蓮說，蔡總統是中央政策，高雄市部分，尤其是陳菊，高雄選民對陳菊執政感受很深，所以是敗在前面三個女性。

呂秀蓮指出，「蔡總統跟我是陌生人」；被問到為何農漁民都挺韓國瑜？她認為，應該跟吳音寧有關，前高雄縣長楊秋興是推薦韓國瑜給國民黨主席吳敦義的人，以前高雄縣就是農漁業大縣，楊前一次市長選舉黨內初選跟陳菊處的不愉快，現在正好是反撲；此外，中國網軍操作一定也是成功因素。

對於韓國瑜的政見；呂說，接下來大家期待韓國瑜的施政，到目前韓的表現很好，例如提出愛與和平，且與陳其邁在選後風度都很好；「若他馬上跳到中國去，大家都在看，他葫蘆裡賣啥膏藥」。

呂秀蓮表示，韓說到太平島開發石油，大家都覺得可笑，但中國若配合呢？人來貨去出，或是高雄達到五百萬人，中國若配合？韓國瑜很會講很動人的話，就看怎麼落實，「他說的愛情產業，若專給度蜜月我支持，但用太廣泛，愛情變色情，變成婚外情，也要考慮道德，用蜜月摩天輪比較合法，不然要破壞社會風俗嗎？」

呂秀蓮強調，「我是婦女運動，起家我會注意這問題，若國際化都是中國化，我們都要監督他。」

至於這次不少女性縣市長候選人當選，呂秀蓮說，東部都是三個女人，雖然兩個是政治家族，22席女性當選7席，全部都是國民黨，是一股不可小覷的女力。

(中時 )