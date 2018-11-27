苦到眼鏡壞了只敢用膠帶黏 彰化農民痛罵民進黨：死好!

彰化農民洪寶評昨日帶高麗菜上《新聞龍捲風》，拿下自己的眼鏡說，壞了只能用膠帶黏一黏，不敢拿去修。他問農委會到底種什麼才能溫飽，有錢養妻兒。(Youtube截圖)

友善列印
中時電子報
、賴俊達
彰化農民洪寶評昨日帶高麗菜上《新聞龍捲風》，拿下自己的眼鏡說，壞了只能用膠帶黏一黏，不敢拿去修。他問農委會到底種什麼才能溫飽，有錢養妻兒。(Youtube截圖)
【精彩】眼鏡壞不敢換！　菜農憤慨民進黨活該被翻盤

九合一大選剛結束，民進黨幾乎輸到脫褲，原本超墨綠的農業大縣也丟了。彰化農民洪寶評昨日帶高麗菜上《新聞龍捲風》，拿下自己的眼鏡說，壞了只能用膠帶黏一黏，不敢拿去修。他問農委會到底種什麼才能溫飽，有錢養妻兒。對於DPP趕走韓國瑜，搶了北農菜攤丟了江山，洪寶評也用閩南語連罵民進黨「死好啦!」

大選結束，民進黨執政縣市只剩六個，原本2008年肚子餓扁扁也超挺民進黨的雲林縣跟彰化縣、嘉義市一起綠地變藍天。

彰化農民洪寶評昨日帶高麗菜上《新聞龍捲風》說，政府鼓勵我們青農回鄉，結果有照顧我們嗎?「沒有嘛!」我是看到我爸媽這麼老了，我才想說回來種菜，但農民實在很艱苦。

洪寶評說「我很想問民進黨政府、農委會，我們農民到底種什麼?才有辦法讓我們吃飽飯；讓我們有辦法養妻子；讓我們有辦法孝順長輩。」現在長輩也很煩惱，菜種這麼多，賠成這樣!真的都是借錢過日子，借錢買肥料，欠農藥店簽帳這樣子在賠。

主持人戴立綱說「那你生活很難過?」洪寶評拿下眼鏡說「對啊!你看我的眼鏡，我的眼鏡壞了， 都用膠帶黏一黏，回去也不敢換新的。」

戴立綱吃驚問「你不敢換新的?」洪寶評說，對啊!想說黏一黏就好，配一隻假設要兩、三千，想說省下來，看改天給妻兒，給兒子買奶粉和衣服。

對於農民苦到眼鏡壞了只敢用膠帶黏，在場主持人跟來賓都不可置信。

洪寶評說「不要說每次都賠，也讓我們賺一次，今年種兩次，賠兩次!」拜託讓我們可以養妻兒，每次都進口，都打壓菜價，外銷沒一點本事。

洪寶評說「人家韓國瑜，好好在哪裡，幫我們賣菜。你們為了要接一個位子，段宜康打打打!打到現在變成網路傳圖說的『搶了菜攤，丟了江山』。」洪寶評舉起兩隻手大罵「死好(係厚)啦!丟係死好啦!」他對民進黨喊話「你再這樣死性不改，我跟你講，2020不管立委或是總統，我跟你講，都不是你們的!」

(中時電子報)

韓國瑜勝選 呂秀蓮：關鍵在「三… 菊賴被慰留 呂秀蓮：蔡英文沒他…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。