苦到眼鏡壞了只敢用膠帶黏 彰化農民痛罵民進黨：死好!

2018年11月27日 12:30 中時電子報 邱文秀 、賴俊達 、賴俊達

彰化農民洪寶評昨日帶高麗菜上《新聞龍捲風》，拿下自己的眼鏡說，壞了只能用膠帶黏一黏，不敢拿去修。他問農委會到底種什麼才能溫飽，有錢養妻兒。(Youtube截圖)

【精彩】眼鏡壞不敢換！ 菜農憤慨民進黨活該被翻盤

九合一大選剛結束，民進黨幾乎輸到脫褲，原本超墨綠的農業大縣也丟了。彰化農民洪寶評昨日帶高麗菜上《新聞龍捲風》，拿下自己的眼鏡說，壞了只能用膠帶黏一黏，不敢拿去修。他問農委會到底種什麼才能溫飽，有錢養妻兒。對於DPP趕走韓國瑜，搶了北農菜攤丟了江山，洪寶評也用閩南語連罵民進黨「死好啦!」

大選結束，民進黨執政縣市只剩六個，原本2008年肚子餓扁扁也超挺民進黨的雲林縣跟彰化縣、嘉義市一起綠地變藍天。

彰化農民洪寶評昨日帶高麗菜上《新聞龍捲風》說，政府鼓勵我們青農回鄉，結果有照顧我們嗎?「沒有嘛!」我是看到我爸媽這麼老了，我才想說回來種菜，但農民實在很艱苦。

洪寶評說「我很想問民進黨政府、農委會，我們農民到底種什麼?才有辦法讓我們吃飽飯；讓我們有辦法養妻子；讓我們有辦法孝順長輩。」現在長輩也很煩惱，菜種這麼多，賠成這樣!真的都是借錢過日子，借錢買肥料，欠農藥店簽帳這樣子在賠。

主持人戴立綱說「那你生活很難過?」洪寶評拿下眼鏡說「對啊!你看我的眼鏡，我的眼鏡壞了， 都用膠帶黏一黏，回去也不敢換新的。」

戴立綱吃驚問「你不敢換新的?」洪寶評說，對啊!想說黏一黏就好，配一隻假設要兩、三千，想說省下來，看改天給妻兒，給兒子買奶粉和衣服。

對於農民苦到眼鏡壞了只敢用膠帶黏，在場主持人跟來賓都不可置信。

洪寶評說「不要說每次都賠，也讓我們賺一次，今年種兩次，賠兩次!」拜託讓我們可以養妻兒，每次都進口，都打壓菜價，外銷沒一點本事。

洪寶評說「人家韓國瑜，好好在哪裡，幫我們賣菜。你們為了要接一個位子，段宜康打打打!打到現在變成網路傳圖說的『搶了菜攤，丟了江山』。」洪寶評舉起兩隻手大罵「死好(係厚)啦!丟係死好啦!」他對民進黨喊話「你再這樣死性不改，我跟你講，2020不管立委或是總統，我跟你講，都不是你們的!」

(中時電子報)