NBA》哈登「鼻血灌籃」拚54分 火箭仍墜落華盛頓

2018年11月27日 12:35 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

巫師隊沃爾包括延長賽6分，全場獨拿36分，助隊擊退火箭。(美聯社)

火箭隊今天作客巫師隊，當家球星哈登（James Harden）狂飆本季最高54分，比賽中一記快攻單手灌籃，讓他又做出流鼻血的慶祝，不過最終延長賽還是巫師隊135：131留住勝利。

這場比賽火箭和巫師都有球員大演飆分秀，不只哈登，火箭隊葛登（Eric Gordon）和巫師隊沃爾（John Wall）也各貢獻了個人本季新高36分，畢爾（Bradley Beal）則是平本季最佳32分。

哈登今天戴上紅色頭帶出賽，第1節剩6分多鐘快攻單手灌籃，落地後的慶祝方式很奇特，只見他摸著鼻子，假裝自己在流鼻血，意思是自己跳得太高，海拔高了容易流鼻血。

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哈登之前生涯單場最高分是60分，前三節打完已經有44分，頗有再創生涯夜的節奏，不過第4節和延長賽他的火力降低，末節7次出手只進2球，延長賽2投1中加2罰，並發生3次失誤（全場11次），反觀沃爾在延長賽獨拿6分，全場送出11次助攻，成了球隊致勝功臣。

兩隊都有明星球員傷兵，火箭隊後衛保羅（Chris Paul）腿傷連續第2場缺陣，目前還是每日觀察狀況再決定要不要出賽；巫師隊「魔獸」霍華（Dwight Howard）臀肌拉傷連續4場休兵，總教練布魯克斯（Scott Brooks）說：「霍華目前復原進度較慢，但他已經盡力了。」

(中時電子報)