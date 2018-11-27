年年瘋世足？FIFA考慮每兩年就世界盃

法國隊勇奪2018世足賽冠軍。（美聯社資料照）

友善列印
中時電子報

世界盃足球賽4年一次不夠過癮嗎？因弊案下台的國際足總(FIFA)前主席布拉特(Sepp Blatter)就考慮過把比賽間隔改為兩年。南美足聯主席威爾森史密斯(Alejandro Dominguez Wilson-Smith)又向FIFA重提建議，上月已開會討論。

歐洲與南美是世足賽兩大核心，他們現在也提議把歐洲國家聯賽擴展到南美，以加強交流。他們想要縮短世足為兩年的理由是希望讓球員有更多機會參與世界盃。現行世界盃4年一度，很多選手踢個兩屆就退休了，未免有些遺憾。

威爾森史密斯表示：「與其用歐洲國家聯賽去撐場，不如我們改用世界盃，讓大家一起參與。這樣歐非亞，北美、南美都有更多機會主辦世足賽，不必像原本有些洲那麼久才輪到一次。加上世界盃的經濟效益，縮短間隔肯定能讓FIFA賺大錢。」

然而這可能還有技術方面的困難，怕會卡到歐洲五大聯賽(英超、西甲、義甲、德甲、法甲)的賽程。比如說下屆2022世界盃在卡達舉行，卡達氣候炎熱所以改到12月，直接打斷歐足的跨年球季，英超為此差點跟FIFA翻桌。

世界盃也包括女足，現行女足每4年一次並且與男足錯開，若世界盃改成每兩年一屆，今年男足明年女足，豈不是「年年瘋世足」了？

(中時電子報)

NBA》哈登「鼻血灌籃」拚54分 火…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。