年年瘋世足？FIFA考慮每兩年就世界盃

2018年11月27日 12:39 中時電子報 盧品青

世界盃足球賽4年一次不夠過癮嗎？因弊案下台的國際足總(FIFA)前主席布拉特(Sepp Blatter)就考慮過把比賽間隔改為兩年。南美足聯主席威爾森史密斯(Alejandro Dominguez Wilson-Smith)又向FIFA重提建議，上月已開會討論。

歐洲與南美是世足賽兩大核心，他們現在也提議把歐洲國家聯賽擴展到南美，以加強交流。他們想要縮短世足為兩年的理由是希望讓球員有更多機會參與世界盃。現行世界盃4年一度，很多選手踢個兩屆就退休了，未免有些遺憾。

威爾森史密斯表示：「與其用歐洲國家聯賽去撐場，不如我們改用世界盃，讓大家一起參與。這樣歐非亞，北美、南美都有更多機會主辦世足賽，不必像原本有些洲那麼久才輪到一次。加上世界盃的經濟效益，縮短間隔肯定能讓FIFA賺大錢。」

然而這可能還有技術方面的困難，怕會卡到歐洲五大聯賽(英超、西甲、義甲、德甲、法甲)的賽程。比如說下屆2022世界盃在卡達舉行，卡達氣候炎熱所以改到12月，直接打斷歐足的跨年球季，英超為此差點跟FIFA翻桌。

世界盃也包括女足，現行女足每4年一次並且與男足錯開，若世界盃改成每兩年一屆，今年男足明年女足，豈不是「年年瘋世足」了？

(中時電子報)