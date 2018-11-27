共餐助婦化解婚姻危機 南投富州社區獲銅質卓越獎

富州社區居民合影。（林周義翻攝）

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中時
林周義

人口數675人的南投縣富州社區，65歲以上的長者就有180人。2006年起，該社區與紫南宮合作，每個上班日都舉行長者共餐活動，藉此建立長者的社會互動。另也在獨居者家中設立緊急按鈕設備，一個按鍵就能讓醫護人員到府，應對緊急狀況。該社區今（27日）獲頒銅質卓越獎。

富州社區為超高齡社區，光是65歲以上的長者，就佔總人口的26.6%，當地人以農民居多。因年輕人口外流，許多長者都獨居。為助長者與人維持互動，富州社區2006年開始與官廟合作，由官廟每月補助1萬5000元，開辦共餐活動。

為確保長者尊嚴，參與周一到周五共餐者，每月需支付400元；僅參與周四共餐，則免費。因社區中仍有約10幾名失能長者，他們的食物則由廚娘親自送到府。

富州社區理事長楊麗娜表示，曾有一名年長婦女，因先生懷疑出軌，履遭家暴，社區的居民成了她心靈的寄託。她對理事長說，「不能一天不來社區」。後在居民建議下，她邀請先生參加周四的免費共餐，與人互動後，先生終於打開心房，緊張的關係得到改善。

除共餐活動，富州社區也與竹山秀傳醫院合作，為獨居、心血管疾病的長者，設立緊急按鈕。若在家中發聲緊急狀況，可透過按鈕直接聯繫醫院。楊麗娜表示，「醫院接通後，會詢問對方的需要，如果沒有反應，就會直接上門。」

衛福部今（27日）舉行卓越社區頒獎典禮，將銅質卓越將辦發於富州社區。衛福部政務次長呂寶靜表示，不論是長照或暴力防治，都需仰賴政府與民間的合作，盼在各界的支持下，建立共好、美好的社會。

(中時 )

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