不爽CNN壟斷 川普嗆要做全球新聞網

2018年11月27日 12:43 中時電子報 吳映璠

還記得美國有線電視新聞網（CNN）記者與川普激烈交鋒嗎？這件事讓川普對CNN的恨意更深了，現在他表示政府要成立自己的「全球新聞網」，以對抗假新聞。

美國總統川普痛批媒體已不是新聞，不過這回真的是語出驚人，26日下午他在個人推特上再嗆聲，稱美國政府要成立自己的「世界新聞網」（Worldwide Network）。

....and false way. Something has to be done, including the possibility of the United States starting our own Worldwide Network to show the World the way we really are, GREAT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 26, 2018

他痛批CNN壟斷全世界，卻將美國報導得相當「不公平又不正確」。

川普不爽CNN由來已久，去年感恩節過後，他就在推特上批評CNN在美國境外幾乎沒有競爭對手，成為「假新聞」的主要來源，也導致全世界不知真相。

.@FoxNews is MUCH more important in the United States than CNN, but outside of the U.S., CNN International is still a major source of (Fake) news, and they represent our Nation to the WORLD very poorly. The outside world does not see the truth from them! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2017

不過他昨天Po文過後，不少網友好心提醒美國早就有官方全球新聞網「美國之音」（VOA），該網站的成立宗旨也寫道：美國之音是美國最大的全球媒體，以超過40種語言向全球觀眾提供新聞訊息。

How @VOANews handle this? Do they issuing a press release saying they exist? https://t.co/xG3jpYFgiZ — Joseph Lawler (@josephlawler) November 26, 2018

更有網友酸美國之音是不是該發布新聞稿，澄清他們還存在。

美聯社報導，CNN的確是現在覆蓋範圍最廣泛的全球新聞網，其次是英國廣播公司（BBC）。

而川普最愛的福斯新聞台（Fox News）僅覆蓋全球100個國家，不過在美國境內則是最受歡迎的新聞台，據每日郵報（Daily Mail）報導，美國前三季最受歡迎新聞節目前十名中，其中有6個為福斯新聞台節目，4個為美國有線新聞頻道微軟國家廣播公司（MSNBC），CNN只占一席。

(中時電子報)