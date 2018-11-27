不爽CNN壟斷 川普嗆要做全球新聞網

美國總統川普再次語出驚人，在個人推特嗆聲要成立自己的「世界新聞網」（Worldwide Network）。（圖／美聯社）

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中時電子報

還記得美國有線電視新聞網（CNN）記者與川普激烈交鋒嗎？這件事讓川普對CNN的恨意更深了，現在他表示政府要成立自己的「全球新聞網」，以對抗假新聞。

美國總統川普痛批媒體已不是新聞，不過這回真的是語出驚人，26日下午他在個人推特上再嗆聲，稱美國政府要成立自己的「世界新聞網」（Worldwide Network）。

他痛批CNN壟斷全世界，卻將美國報導得相當「不公平又不正確」。

川普不爽CNN由來已久，去年感恩節過後，他就在推特上批評CNN在美國境外幾乎沒有競爭對手，成為「假新聞」的主要來源，也導致全世界不知真相。

不過他昨天Po文過後，不少網友好心提醒美國早就有官方全球新聞網「美國之音」（VOA），該網站的成立宗旨也寫道：美國之音是美國最大的全球媒體，以超過40種語言向全球觀眾提供新聞訊息。

更有網友酸美國之音是不是該發布新聞稿，澄清他們還存在。

美聯社報導，CNN的確是現在覆蓋範圍最廣泛的全球新聞網，其次是英國廣播公司（BBC）。

而川普最愛的福斯新聞台（Fox News）僅覆蓋全球100個國家，不過在美國境內則是最受歡迎的新聞台，據每日郵報（Daily Mail）報導，美國前三季最受歡迎新聞節目前十名中，其中有6個為福斯新聞台節目，4個為美國有線新聞頻道微軟國家廣播公司（MSNBC），CNN只占一席。

(中時電子報)

文章來源：Trump Slams CNN Again On Twitter, Proposes ‘Starting Our Own Worldwide Network’

文章來源：Trump proposes ‘worldwide network’ to counter CNN overseas

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