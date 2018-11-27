選戰影響慈善活動 慈善會捐款助家扶歲末園遊會

選戰激情影響慈善活動，育達慈善會捐款助家扶歲末園遊會。（張朝欣攝）

友善列印
中時

選戰激烈影響慈善活動，雲林家扶規劃歲末冬暖園遊會，面臨經費不足困境，27日育達慈善會與育達獅子會前往雲林家扶，捐贈年度結餘款15萬元，希望拋磚引玉，在選舉激情過後邀大家持續關心弱勢家庭。

育達集團創辦人江達隆得知雲林家扶將於12月9日在北港高中舉辦歲末冬暖園遊會，目前苦於經費無著落，27日偕育達慈善會榮譽會長莊慶琮、主委黃家喜、育達獅子會會長賴建旺等15人，捐出15萬元做為園遊會經費。

江達隆表示，雲林家扶為1100戶受助家庭募集每戶1000元歲末禮券與白米、沙拉油、衛生紙等民生物資，所需經費約260萬元，但因選舉激情影響民眾對弱勢家庭的關注，募款情況並不理想。

育達慈善會主委黃家喜說，雲林家扶為了方便各鄉鎮老弱婦孺參與歲末園遊會，特別雇用遊覽車接送，讓大家能夠盡情玩樂，不用擔心沒有交通工具往返住家，受贈的物資也可由遊覽車載回家，非常貼心。

育達獅子會會長賴建旺指出，今年歲末適逢九合一選舉，籌募捐款確實不容易，雲林家扶目前僅籌得50餘萬元，育達集團創辦人江達隆於是將年度預算再做精細劃分，把結餘經費提撥贊助雲林家扶。

雲林家扶感謝育達愛心夥伴的捐贈，為12月9日在北港高中「攜家帶券暖心頭」園遊會挹注能量，也期待民眾響應雲林家扶歲末禮券計畫，有意捐贈善心者請電洽雲林家扶中心家扶組。

(中時 )

注意！明年春節離島機票 開票期… 乳房摸到硬塊竟無視1年 熟女癌細…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。