菊賴被慰留 呂秀蓮：蔡英文沒他們總統當不下去？

2018年11月27日 13:20 中時 曾薏蘋

今年九合一年底選舉，民進黨大挫敗，提到總統府秘書長陳菊、閣揆賴清德被慰留？前副總統呂秀蓮今接受電台訪問表示，「我實在百思不解，為何隔了一夜都接受慰留？」或是「沒有他們兩人她當總統當不下去？」昨天她聽到卻是大失所望，匪夷所思，這麼慘敗要痛定決心，破釜沈舟，但給人感覺既無心也無力。

提到「蔡賴菊」鐵三角若聞風未動？呂秀蓮說，長期以來，總統「用人唯親、用人唯新、用人為高」，親都是認識的人、夫妻擋，都是新系、都來自高雄，「口袋裡她有多少人認識？」

呂秀蓮今受訪指出，開票結果在她預料中，這是民進黨創黨以來最慘敗，縣市長總得要數比國民黨少了120萬，相較上次大選，滑落近17%；4年前大家對馬英九高度不滿，地震或海嘯也好，造就綠營大勝，沒想到兩年半，得到反撲，選舉是對人，公投過了七項，顯然台灣民意和執政黨有很大落差。

呂說，「民進黨黨意就是蔡意，她發表任何言論都是讀稿」，都不是自己寫，顯然國王人馬及幕僚有多重要，每字每句都是來自寫稿的人，有無接地氣啊？

主持人追問，蔡總統說需要改變的人是自己，如何解釋慰留府秘書長陳菊跟行政院長賴清德留下的原因？呂說，大家都要來解讀，肯定總統終於發現要改變自己，「但她自己也要知道她要改變什麼」，「我們期待他發現問題要改變什麼」。

若是鐵三角聞風未動？呂說，遠距離看，很多事情總統都倚賴別人，包括讀稿，「我以前跟陳總統私下講，你脫稿我就會認真聽，因為那才是真心話。」若都讀稿，那寫稿人要負很大責任，寫稿者對民意了解太少。

呂秀蓮認為，蔡總統長期以來都是「用人唯親、用人唯新、用人為高」，「親，都是她認識的人、夫妻擋，都是新系、都來自高雄，口袋裡她有多少人認識？」這些人可能是很好學者、律師，就像這次中選會，立院突然廢掉公審會、公投門檻大幅降低，讓中選會一下子增加很多工作，結果都用小英智庫的人，都是沒有政治選舉歷練的人。

面對接下來立委選舉及總統大選，呂秀蓮說，若好好革新，立委還是會贏回來，台灣選民很會鐘擺。這次鐘擺效應更快，執政不到三年就給民進黨打臉，給民進黨很大挫敗，明年綠委還是要固守立院，蔡總統若說要改變是自己，總統要清君側，寫稿的人要換一半，演講不符合民意，公投為何這樣？政治都不對。

她說，賴留下就要大幅改革，不要都用同溫層的人；不要迷信中生代接班，就是要老中青，民進黨若派系不退出是沒有希望，都要退，「國民黨是元老退出，民進黨是派系」。

雖然蔡英文屬於英系，呂秀蓮認為，鐵三角算都是新系，蔡英文是新系扶起來自立一派，包括桃園市長鄭文燦也是新系，「我南北聽起來，大家都對新系咬牙切齒」，並認為，不然就把民進黨乾脆改為新系；面對這次選舉結果，「我擔心這次選舉，會把台灣斷送掉」。

提到內閣改組；呂說，蔡用人唯親，捨不得換，派系包圍，「總統要清君側，敢不敢清就等著看」，內閣當然要大改組，很多都是高雄來的，偏離民意那麼多。

(中時 )