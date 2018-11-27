乳房摸到硬塊竟無視1年 熟女癌細胞四處擴散

2018年11月27日 13:21 中時 鄭郁蓁

乳房摸到有硬塊，熟女竟裝沒事！一名40多歲熟女明明以摸到硬塊，卻鴕鳥心態遲遲不敢就醫，前後整整拖了超過一年才到醫院檢查，當下就確診罹患乳癌4期，癌細胞已一路轉移到骨頭和肺部，所幸在醫師建議下加入臨床試驗，接受化療合併癌因性疲憊症的治療藥物，熬過整個療程。

乳癌是我國女性好發的第一大癌症，一年新增1.2萬多名患者，平均不到43分鐘，就有1人罹癌。收治上述病例的義大癌治療醫院副院長饒坤銘表示，乳癌患者愈早確診，存活率也會愈高，根據統計，我國乳癌病患第一期的5年存活率可達96％，二期約91％、三期為75％、四期降至僅30％。

饒坤銘說，乳癌患者在化療過程中，會出現各種副作用，其中之一就是難熬的癌因性疲憊症（CRF），不少患者陷入越睡越累、有心無力運動的困境，最終就因體力不堪負荷，導致治療意願降低，甚至不得不延後治療，讓腫瘤有可趁之機變大、惡化。

40多歲的癌友陳小姐，在摸到乳房硬塊後1年多才就醫，最終確診乳癌四期，癌細胞已轉移到骨頭和肺部，情況不樂觀；為了家人，她這次勇於面對，在醫師建議下加入化療合併黃耆多醣注射劑的臨床試驗，順利完成全部療程。

饒坤銘說，晚期乳癌的病友，多得接受高劑量的化療藥物，易有較嚴重副作用，陳小姐治療過程中相當順利，2年多來情況穩定，目前已改用口服藥物治療即可。

臨床經驗顯示，治療過程中，如果可以維持病患的精神與體力，饒坤銘強調，順利完成治療的機會就會大幅提升，療效也更好，而目前臨床試驗已證明黃耆多醣注射劑是可改善癌因性疲憊的有效藥物。

醫師提醒民眾，不要輕忽略任何身體上的異狀，以利早期發現癌兆，而一旦確診罹癌也不要放棄治療，只要配合醫師治療進度，選擇適合的藥物有助提高療效與存活率。

(中時 )