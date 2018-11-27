下大單！日擬向美添購百架F-35

2018年11月27日 13:12 中時電子報 馮英志

根據日經亞洲評論（Nikkei Asian Review）27日報導，為了汰換老舊的F-15系列戰機，日本準備向美訂購100架F-35系列戰機。

日本擬向美訂購F-35系列戰機，並改造出雲號為航母

這項採購計畫可能是應對日益增長的中國大陸軍力威脅，亦可能是因應美國總統川普希望日方多購買美國國防武器。日本先前已向美方表達有意願購買42架新型戰機。而單價F-35造價高達1百億日圓，代表新訂單總額可能超過1兆日圓。

日本預定於12月中旬內閣會議上修訂日本防衛大綱後，批准此次購買案。根據財政年度2019年至2023年之間的「中期防衛力整備計畫」中，日本所預定購買42架F-35系列戰機，亦在此次訂單中，以便於2024年之間取代F-4系列戰機。

日本先前訂購42架F-35戰機全為傳統起降的F-35A戰機。新添的100架F-35戰機中，除了F-35A之外，具短場與垂直起降能力的F-35B也在其中。現今日本共布署約200架F-15系列戰機，但其半多數已無法升級更新。日本防衛省希望用100架F-35系列戰機取代無法升級的戰機，同時強化現存的F-15戰機。

為了滿足F-35垂直起降的運作，日本計畫將海上自衛隊的直升機護衛艦出雲號進行改造，以便搭載F-35B。根據日經中文網報導，先前防衛省對F-35B能否在出雲號上面起降進行調查，得出如果改裝甲板就可以起降的結果。關於改裝後的出雲號，日方規劃其在太平洋進行防空，與周邊有事時的離島防衛。未來將針對如機場跑道損毀無法起降時，或美軍和自衛隊的戰鬥機發生故障必須緊急著陸等情況進行討論。

直升機護衛艦出雲號。(來源：海上自衛隊)

而日經中文網指出，迄今日本仍禁止擁有攻擊性武器，而改裝後的出雲號是攻擊型還是防禦型難以劃分，故外界擔憂通過大鋼無法限定航母的運用方式，使用目的將逐漸擴大，就有可能招致周邊國家的反對。

(中時電子報)