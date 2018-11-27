影》愛情長跑八年達陣！蔡昌憲海邊百桌娶嬌妻

蔡昌憲今大婚。（群星瑞智提供）

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中時電子報
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蔡昌憲和老婆放閃親親。（群星瑞智提供）
蔡昌憲今迎娶妻子。（群星瑞智提供）
愛情長跑八年達陣！蔡昌憲海邊百桌娶嬌妻。（影片／群星瑞智提供）

有著《電影吉祥物》之稱的藝人蔡昌憲， 11月27日與愛情長跑多年的女友Vivian在北海岸舉辦別開生面的戶外婚禮，並由同門好友禾浩辰（布魯斯）擔任伴郎、超級紅人榜搭檔好友許志豪擔任婚禮主持人，席開百桌請親友「來海邊喝喜酒」。

蔡昌憲與Vivian愛情長跑8年，Vivian是蔡昌憲大學同學的高中同學，兩人在聚餐中結識相戀。今年3月蔡昌憲瞞著女友，在她生日當天浪漫求婚，讓女方開心點頭。2人先在6月登記結婚，訂於今（27日）舉辦婚禮。今天一早天沒亮，昌憲就起床準備迎娶事宜，好友禾浩辰（布魯斯）還特別向《你有念大學嗎》劇組告假，就為了陪好兄弟蔡昌憲迎娶新娘。

蔡昌憲求婚成功之後，工作運也是旺的不得了，音樂劇及新劇的邀約上門不斷，在工作之餘籌備婚禮也不馬虎，因為來自於貢寮海邊，大海的王子蔡昌憲希望這次婚禮可以回到海邊來舉行，改造傳統流水席、再結合自家海產餐廳的菜色，籌備多時，就是希望可以給新娘Vivian一個完美的夢幻婚禮。

蔡昌憲這次除了將婚禮籌備工作一肩扛起，所有細節不論是喜帖的設計、帳篷的搭建、喜糖，昌憲都不假他人之手，所有的選擇都只有一個條件「老婆喜歡，我就喜歡」。而這次給賓客的囍餅、婚禮小物也是精心挑選，蔡昌憲選擇了成立56年的台南老字號明新食品作為囍餅；婚禮小物則是由好友精心設計的西班牙手工糖，每顆糖果上都印有2人的可愛圖像，搭配唐氏症基金會製作的手工餅乾，希望能將喜悅與愛心傳達給每位親朋好友。

(中時電子報)

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