選後沒有煥然一新 黃創夏仍感覺糟透的原因是...

圖為行政院長賴清德(左)、總統府祕書長陳菊(右)。(中時資料照)

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中時電子報
／綜合報導

九合一選舉民進黨慘敗，蔡英文請辭民進黨主席，行政院長賴清德與總統府祕書長陳菊也口頭請辭，但經慰留後，兩人都宣布留下來繼續努力。對此，資深媒體人黃創夏說大選過後沒有煥然一新，蔡依舊神隱、陳、賴繼續掌權，「連吳音寧都仍然在位」，讓他感覺糟透了！

選舉結果出爐，國民黨由6席暴增為15席，包括六都的新北、台中、高雄；民進黨則由13席暴跌到6席。不過國民黨台北市長候選人丁守中僅以3254票些微之差輸給柯文哲，原本向台北地院聲請查封票匭重新計票，但昨卻由律師到北院撤案，並表示將待中選會公告後，再提選舉無效之訴。

然而，選舉當晚蔡英文請辭民進黨主席，行政院長賴清德與總統府祕書長陳菊也口頭請辭，不過賴清德、陳菊兩人經慰留後都願意留下繼續維持政局穩定。

對此，黃創夏在臉書發文指出，大選激情過後，並沒有煥然一新，普悠瑪寃魂依舊含恨丶台北市的市長還捲入選舉訴訟中。此外，他說蔡英文依舊神隱、陳菊和賴清德虛晃一招，繼續掌權，「連吳音寧都仍然在位」。

對此，網友則表示，「樣留著才知道民進黨有多無恥」、「留下，才能握緊權與錢。離開，就什麼都沒了」，不過也有網友樂觀表示「好不容易跳出來一個類不分黨派有衝勁的市長，何不靜觀其變呢？韓國瑜當選後起手式都還沒亮出一把，怎麼就不能屏息以待一下呢？」。

(中時電子報)

文章來源：黃創夏臉書

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