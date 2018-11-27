國內看基因編輯嬰兒：在倫理與救命之間走鋼索

2018年11月27日 13:51 旺報 簡立欣

大陸南方科技大學副教授賀建奎26日宣布，其領導的團隊成功讓「世界首例能免疫愛滋病的基因編輯嬰兒」順利誕生，引發國際醫界風暴！陽明大學教授指出，基因編輯現在實驗室都已經在做，但沒有用胚胎做，就是有巨大倫理爭議；不過他也不否認胚胎基因編輯對遺傳疾病有極重要的正面意義。

陽明大學臨床醫學研究所教授牛道明表示，乍聽此消息，他認為這兩個寶寶（露露和娜娜）是正常寶寶，去改她們的基因「有點說不過去」，萬一改到別的地方，或是說有其他基因被誤改掉，例如改到的基因以後會發展成癌症，將來會致病，反而對小孩不利。

牛道明說，當然以治病的角度，基因編輯是可行，而且他們的實驗室都已經在做，例如把法布瑞氏症（身體缺少溶小體酵素的罕見遺傳疾病）病患身上的細胞拿出來培養，變成活的細胞株，再做基因編輯，也都是成功的；但是從來沒有人敢貿然在胚胎上做，這有倫理問題。

不過牛道明也說，基因編輯對遺傳疾病絕對有很正面的意義，例如有遺傳疾病者，事先把基因重新改了，就沒有這個問題；但現在一般作法是讓有遺傳疾病者在胚胎著床前就做基因診斷檢測，雖然花費高（約十萬元）且因法規問題，大醫院還不能做；但至少比大費周章地在胚胎著床之後去改基因來得好。

陽明大學生醫暨工程學院院長吳俊忠表示，基因編輯嬰兒技術上可行，倫理上大家都知道不能做，至少以現階段來說不宜，因為太多倫理問題都還沒討論。

吳俊忠說，現在後天的基因細胞療法是有的，但是在胚胎階段就用基因編輯去改造，會造成很大震撼，他所知道的醫界沒有人可以接受；「人類本來應該自然地生老病死，如果用優生學的角度改造人的基因，問題會很大！」他再三強調。

(旺報 )