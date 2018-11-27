未來民進黨主席 呂秀蓮：府秘書長不要介入太多黨、選務

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今年九合一年底選舉，民進黨大挫敗，身兼黨主席的蔡英文總統辭去黨主席一職，前副總統呂秀蓮今接受電台專訪表示，府秘書長，不要介入太多黨務跟選務；她強調，「以黨領政絕對不可行，上帝是公平的。」

此外，呂強調，這次選舉台灣最新民意是啥，獨派這次也應該反省，和三十年前主張面對的中國，和目前所面對的中國是不一樣，面對的選民是什麼？也是不一樣的，兩岸關係必須從新出發。

對於未來新任黨主席，中生代的桃園市長鄭文燦被點名；「我讚許鄭文燦，大家不要為難他；愛護鄭文燦的人，就不要他去選。」

呂秀蓮今天接受電台專訪，提到民進黨未來新黨務指出，她合理推論，蔡總統現在應窮極最大洪荒之力選2020總統連任，未來黨主席一定以能協助競選選連任為最大考量，若六個月內自亂陣腳，立委補選就要小心，不然2020就沒有機會。

這期間，她要對蔡英文總統說，「趕快改變你自己，會有機會，你加油。」

呂秀蓮認為，蔡總統所說的「謙虛、謙虛、再謙虛，都是空話」，拿蔡就職演說來說，是非常反諷；若現在就以在談2020選總統，是非常不腐責任。

她強調，兩岸關係必須從新出發，他的辦公室都準備好了，台灣要在主權獨立基礎上，明年她全力推動和平公投，大家要以這次選舉為鏡，都要聆聽最新民意，「我在看韓流為何崛起？要如何謀求台灣跟中國正常化關係？至於是何種關係，我要暫時保留」，她以這次公投的實驗經驗，有了很多信心，「我鎖定總統大選開拓和平中立進台灣」。

至於民進黨未來誰來主政？她認為，不要辜負民意，「我讚許鄭文燦，他說會把全力放在市政上，大家不要為難他」，未來要有人把全部精力投注在黨務，所以，以黨領政絕對不可行，上帝是公平的；落選的人還有很多人才，但要找有威望的人。

(中時 )

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