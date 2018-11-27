陸已將高雄排入觀光行程 旅行公會：半個月後看出效應

2018年11月27日 13:50 中時 李宜秦

九合一選舉落幕，全台多個縣市綠地變藍天，其中鐵綠的高雄也由國民黨籍候選人韓國瑜當選市長。旅遊業者表示，變天以後已有許多大陸旅行業者開始動作，將高雄排入旅遊行程中。旅行公會評估，大約15天後就能看出韓流對觀光產業帶來效應。

旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁指出，由於年底適逢選舉，11月陸客來台人數達今年最低點，過去每周平均約有1萬陸客來台，前兩周每日平均約有7、8000人，上周則少到只有5000人。

如今選舉結束，高雄、台中等地從綠地變藍天，大陸的觀光業者已嗅到商機，將高雄、台中等地排入陸客團的來台行程。蕭博仁說，由於過去台南市前市長賴清德、高雄市前市長陳菊都不承認九二共識，也使旅行業者會盡量避開安排兩縣市到陸客訪台行程。

旅遊業者表示，非常支持韓國瑜與九二共識，現在已經接到許多陸客團有意願至高雄旅遊消費，業者也會全力支持韓國瑜「拼經濟」。蕭博仁說，希望韓國瑜要身體力行，拼經濟千萬不要泡沫化，但由於韓國瑜是農民出身，應更能體會基層心聲，也對他有一定信心。

蕭博仁指出，由於開團、買機票、訂房、辦簽證等都需要時間，因此韓流對於南部觀光產業帶來的效應，至少需要15天才能看出效果，不過前幾周因選舉導致陸客人數降至冰點，現在有望回升。

另外台中市長盧秀燕日前也表示，明年花博將開放台中市12歲以下的孩童免費入場，蕭博仁大讚「很好」，直說此舉對觀光、旅遊產業必定能有大幅幫助，且台中市轉為藍天，陸客團對於台中花博的興趣應也會提高。

(中時 )